Navarra “funcionaba” cuando UPN y PSN “se entendían”

Actualizada 24/03/2021 a las 06:00

Habitual en los círculos políticos y “con una mentalidad sencilla y abierta que le permite tener amigos a la izquierda y la derecha”, como se encargó de recordar ayer la directora de la Territorial Ebro de Caixabank, Isabel Moreno, Antonio Catalán deslizó durante su intervención algunos ‘recados’ dirigidos directamente a políticos de muy distinto signo. Tanto a los de su tierra -algunos de los cuales, entre ellos el vicepresidente Javier Remírez y el líder de Navarra Suma, Javier Esparza, seguían su intervención desde las primeras filas- como a los de Madrid, donde llegó a hablar de “circo” por la convocatoria anticipada de elecciones a la comunidad. “No puede seguir. No lo puedo entender. La gente lo está pasando mal y lo va a pasar peor. La política tiene que ser algo más serio y aún más en la situación que estamos viviendo”, lamentó antes de admitir lo complicado de los gobiernos “formados por diferentes grupos políticos que no tienen nada que ver. Es como que si en mi empresa en el comité de dirección cada uno fuera de un bando.

Un gobierno de coalición -dijo en alusión al conformado por PSOE y Unidas-Podemos- lo entiendo si de verdad lo es. Si se está en un gobierno se tiene que estar de verdad”, argumentó para a renglón seguido poner como ejemplo al Gobierno que en Navarra sí “funcionó bien” cuando UPN y PSN “se entendían”. “Ese es el gobierno natural en el que creen los navarros con independencia de que quien gobierne sea el PSN o UPN porque las diferencias son mínimas. ¡Si Miguel Sanz viene de UGT!... En Madrid la izquierda y la derecha están más distanciadas, pero aquí no. La clase media es muy equilibrada”. Hiló su relato recitando las carencias que ve en la comunidad, desde que no haya AVE ni autopistas para ir a Madrid, hasta el Canal de Navarra, pendiente de finalizar. “Eso es lo que necesita Navarra y para ello hacen falta gobiernos que estén cohesionados”, remachó.

Pero sus críticas a la clase política no se quedaron en España. Fue cuando le preguntaron si consideraba que con la gestión de las vacunas la Unión Europea había demostrado su debilidad en el contexto mundial. “Ha sido un absoluto desastre. Astrazeneca, de la Universidad de Oxford, tiene un precio político. Ellos hicieron una declaración de principios diciendo que no iban a generar beneficio con la vacuna. No es normal que una mujer sufra una trombosis y esté en portada de todas las televisiones del mundo antes de saber los motivos. Hay un desprestigio de la vacuna que no es real. Nos hace falta también la Sputnik, los alemanes ya la están comprando”. Promete que se pondrá la que le digan aunque los anticuerpos con los que cuenta tras haber superado la enfermedad harán que esa cita se retrase todavía un tiempo.





CONFIANZA EN LA CIENCIA

Se mostró convencido de que en España falta, en su opinión, “confianza en las autoridades y en la ciencia” y de ahí que durante su interlocución abogará por poner en valor todo ese talento que se ha perdido con una ley de mecenazgo favorable. “En el mundo lo que prima es la tecnología y la innovación y es lo que tenemos que ser. El turismo es sólo una parte y debemos ser capaces de crecer en precio”. Puso como ejemplo que cuando la libra cayó como consecuencia del Brexit, los precios subieron para los ingleses un 24% pero, pese a ello, siguieron viniendo 18 millones de ellos a nuestras costas. “Tenemos que poner en valor nuestro país y vender más caro, a un precio razonable que nos permita tener hoteles en condiciones. Hay mucho recorrido”.

