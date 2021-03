Pamplona acoge la semana que viene un evento de transformación digital con 600 participantes

Pamplona será la semana que viene la sede de un evento de transformación digital al que tienen previsto acudir más de 600 profesionales, un 15 % de ellos de fuera de la Comunidad foral. Se trata de #OTDChallenge 2021, un encuentro organizado por Fundación Industrial Navarra (FIN), que se celebrará los próximos 24 y 25 de marzo en el pabellón Navarra Arena. Todos los interesados en poder inscribirse a esta doble jornada o ampliar información sobre la misma pueden hacerlo en esta web: www.otdchallenge.com

La gerente de Fundación Industrial Navarra, Elena Alemán, destacó en la presentación del evento que "es el escaparate tecnológico donde las empresas pueden conocer, de manera muy práctica, las soluciones más innovadoras a través de ejemplos de implantación". Así, apuntó que quien asista tendrá a su alcance lo último en inteligencia artificial, monitorización o plataformas. También, en digitalización de procesos, ciberseguridad, automatización, salud, logística y Smart services, entre otros temas.

Alemán recordó además que la primera edición de esta misma cita, celebrada en febrero del año pasado, fue "todo un éxito". "Contó con más de 30 empresas expositoras y más de 400 asistieron a las presentaciones". Por ello, dijo que con #OTDChallenge 2021 quieren "profundizar y aumentar la apuesta" que han venido desarrollando desde 2019 como Oficina de Transformación Digital en exclusiva para la Comunidad foral. "Desde su creación hemos impactado en más de 3.500 profesionales de 550 empresas distintas a través de más de 150 acciones emprendidas".

Fundación Industrial Navarra es una organización que ya aglutina a más de 165 empresas que suponen el 85 % del PIB industrial de la región. "Trabajamos para que nuestras asociadas sean más competitivas a través del intercambio de experiencias y promovemos proyectos colaborativos".

Precisamente, para Elena Alemán, la doble jornada que se va a celebrar en el Navarra Arena es un ejemplo de ese tipo de colaboración. Un encuentro que, según adelantó, será inaugurado el próximo 24 de marzo a las 8:45 horas por el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Mikel Irujo. Mientras, Miriam Martón, la directora del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare lo clausurará al día siguiente.

Por su parte, Gonzalo Franco, director de Formación y Transformación Digital de Fundación Industrial Navarra, afirmó que "el crecimiento de #OTDChallenge es una realidad". Como ejemplo de esto último comentó que esperan la asistencia entre los dos días de más de 600 personas "en torno a un 35 % más que hace año". "Estamos ante un escaparate tecnológico real en el que damos el protagonismo a las empresas, a sus soluciones y servicios", añadió.

AMPLIO PROGRAMA

El #OTDChallenge 2021, en la que colabora el Gobierno de Navarra y que cuenta con el patrocinio de SKF, EOSOL, CONASA, INYCOM, GURPEA e IED Electronics, acogerá la presentación de 44 soluciones tecnológicas innovadoras de empresas navarras, del País Vasco, Aragón y Madrid. Todas ellas han sido previamente seleccionadas de entre un total de 100 candidatas y dispondrán de 6 minutos para realizar sus ponencias. Las compañías que realizarán esta actividad son: Eosol, Gurpea, Skf, Consa, Ied Electronics, Anasinf, Gesinor, Saygom, Familiados, Smart Lean Solutions, Bigd Design That Matters, Embeblue, Predictland, Helphone, Anteral, Tedcas, Alias Robotics, Artáiz Asesoría Tecnológica, Dinabide, Data Value Management, Think, Gálaper, Veridas, Nadetech, Lis Data Solutions, Advanced Metrology Solutions, I3I Ingeniería Avanzada, Sistemas Oee, Grupo Axium, Zoping, Elara Ingenieros, Inbiot, Dinabi Industria Y Desarrollo, Zabala Innovation Consulting, Atecna, Electrolumen, Valortic, Naitec, Jakion, Ingeteam, Dateando, Cener, VW Navarra y Exkal.

Igualmente, habrá 32 expositores, un área de networking así como espacios específicos dedicados a la difusión de productos y servicios.