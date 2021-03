El presidente del comité de MTorres ve "rácana" la propuesta de la empresa

Actualizada 05/03/2021 a las 12:08

El presidente del comité de empresa de MTorres, Carlos Ibáñez (CC OO), ha considerado "rácana" la última propuesta planteada por la dirección de la empresa y ha opinado que "igual está esperando al último día para ofrecer algo". En este sentido, ha destacado que "estamos a dos reuniones del final de las negociaciones del ERE", por lo que ha subrayado que la empresa "o se pone las pilas un poco o esto va a acabar sin acuerdo".



"Tenemos voluntad de negociar pero si la otra parte no negocia o tiene una estrategia que es esperar al último día, pues nos hemos visto abocado a convocar un paro al final", ha subrayado Ibáñez.



CC OO y ELA, con mayoría en el comité de empresa de MTorres, han convocado un paro este viernes y una marcha el sábado para "presionar a la empresa" antes los despidos anunciados. El paro de este viernes se ha iniciado a las siete de la mañana y durará hasta las 15 horas. Por su parte, este sábado han organizado una marcha que partirá a las 10 desde la sede de la empresa en Torres de Elorz y terminará frente al Parlamento de Navarra, hacia las 13.30 horas.



Ibáñez ha considerado "escasa" la propuesta de prejubilaciones para empleados mayores de 60 años con el 60% del salario porque "afecta a nueve personas en las dos plantas, la de Pamplona y la de Murcia". Una propuesta, ha remarcado, realizada "después de negarse sistemáticamente a salidas incentivadas como opción". "Es un planteamiento que si lo hacen al principio de la negociación sigo hablando" pero "quedan como mucho dos reuniones", ha insistido.



Frente a ello, ha solicitado "prejubilaciones a los 57 años con el 90% del salario". "Sabemos que es un propuesta que habrá que reducirla pero ante la propuesta de la empresa que es el mínimo nosotros vamos un poco por encima de lo que creemos que se tenía que conseguir", ha explicado.



Respecto a las indemnizaciones planteadas, ha opinado que es "casi la legalmente obligatoria, porque 23 días de indemnización cuando la legalidad es 20 pues nos parece que están un poco alejados o viviendo en otro planeta".



Para Carlos Ibáñez, el número de despidos que plantea el ERE de la empresa "está inflado" y ha destacado que "a base de prejubilaciones y de salidas incentivadas hay que sacar una parte importante de ese número, y luego si queda algo residual ya tendrían que ser forzosas, pero debe ser el objetivo último".



En su opinión, la dirección de MTorres "igual está esperando al último día para ofrecer algo". "Esto es un ERE, han puesto que 88 personas van a abandonar la empresa y llevamos más de un mes con esta incertidumbre", ha criticado.



Las próximas negociaciones del ERE serán el martes y el jueves de la semana que viene. No obstante, Ibáñez ha indicado que "hay que consultar a la plantilla, con lo cual igual se tiene que avanzar al miércoles". "El tiempo de negociación se acaba, no sé si la empresa va a hacer un giro radical pero si no es así las posturas están alejadas", ha concluido.

