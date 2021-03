STI Norland, entre las empresas de mayor crecimiento de Europa, según Financial Times

Actualizada 02/03/2021 a las 18:54

STI Norland, dedicada al diseño, fabricación y suministro de estructuras fijas y seguidores solares fotovoltaicos para proyectos solares a gran escala, se ha convertido en una de las empresas europeas de mayor crecimiento. Así lo recoge el rotativo Financial Times en la lista FT1000 que elabora anualmente. En concreto, el fabricante de seguidores fotovoltaicos se ha colocado en la 9º posición entre las empresas del sector solar. El puesto lo ha alcanzado gracias a un "impactante crecimiento del 471.6 %" en el periodo analizado por Financial Times, cuando STI Norland evoluciona de una facturación de 18.3 millones de euros en 2016 a más de 100 millones en 2019. El crecimiento ha continuado en 2020, cerrando el año con unas ventas de 200 millones de euros. Su principal actividad se ha enmarcado dentro de los mercados europeo y latinoamericano. Dentro de estos destacan, respectivamente, los mercados español y brasileño. La empresa navarra siempre ha hecho gala de un espíritu pionero e innovador como base de su éxito. Según palabras del recién nombrado director general de STI Norland, Javier Coloma, acerca del futuro de las energías renovables “no debemos ir a la carrera por llegar a precios baratos de forma artificial, ya que eso puede hacer que te autodestruyas. El regulador debe cambiar las leyes del juego para que esto no ocurra. La industria está preparada para esta transición, si la regulación lo permite”.

La lista FT1000 es elaborada por la prestigiosa publicación Financial Times y reconoce a empresas innovadoras y de rápido crecimiento, que son la fuerza impulsora de la economía europea en el siglo XXI, generan puestos de trabajo y, además, sostienen la competitividad del continente.

STI Norland es un fabricante internacional de seguidores solares y estructuras fijas para proyectos fotovoltaicos a gran escala. Con sede principal en Pamplona y fundada en 1996, la empresa cuenta con filiales en Australia, Brasil, Chile, India, Israel, México, Sudáfrica y Estados Unidos.



