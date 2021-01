Financiero: Nuevos reajustes que aceleran el cambio de modelo

Actualizada 03/01/2021 a las 06:00

Cierra un año de gran actividad en cuanto a formalización de nuevas operaciones y concesión de avales y líneas de crédito y encara el nuevo con la esperanza de poder contribuir a una certera inyección de los fondos que lleguen de Europa.

Isabel Moreno, directora Territorial de Caixabank en Navarra: “Hay que canalizar los recursos hacia inversiones productivas”



1. 2020 ha sido un año difícil y complicado para todos, especialmente para aquellos que se han visto más afectados por el coronavirus a nivel personal. Nuestro compromiso ha sido apoyar a las familias y a las empresas a superar el impacto económico derivado de la pandemia, y buscar las mejores soluciones posibles para poder reactivar juntos la economía.



2. El sector financiero se encuentra inmerso en una nueva ola de reestructuraciones a la que CaixaBank se ha anticipado y quiere tener un papel protagonista en el diseño de la banca del futuro. La integración de Bankia es una gran oportunidad de crear valor para el conjunto de la sociedad, ya que Caixabank se convertirá en el primer banco del país con un balance muy sólido que le permitirá poder seguir apoyando la recuperación económica.



3. Lo que les pedimos a los gobiernos, tanto al nacional como a l regional, y a las instituciones es la excelencia en la gestión de los fondos europeos, que constituirán una oportunidad única para nuestro país. Las políticas públicas deben impulsar la recuperación económica a corto plazo, establecer un marco legal estable que ayude a incentivar la inversión empresarial y, por supuesto, promover la colaboración publico-privada anteponiendo el interés general para lograr una salida conjunta de la crisis económica derivada de la pandemia de la covid-19.

Félix Sola, responsable de marketing de Caja Rural de Navarra: “La excelencia en la gestión de los fondos europeos será clave”



1. La economía navarra ha sufrido el fortísimo impacto de la pandemia, pero su composición sectorial dota a la comunidad de una mayor robustez. La Caja ha sido muy activa en el apoyo a familias, autónomos y empresas. Nuestras oficinas permanecieron abiertas y la práctica totalidad de nuestro personal atendió presencialmente a los clientes.



2. Prevemos una mejora de las condiciones económicas que irá de la mano de la vacunación que previsiblemente llegará a principios de 2021. Esto debería permitir una paulatina recuperación de la confianza. Pero también se pueden mantener ciertos cambios de hábitos, con un nuevo equilibrio entre los canales físicos y virtuales a favor de estos últimos, y un reforzamiento del valor del asesoramiento personal y de la cercanía, que han salido fortalecidos.



3. Navarra siempre ha atraído inversiones. Mantener un marco legal y fiscal adecuado para la creación de empleo, y potenciar la formación profesional y universitaria, así como la investigación, son los principales ejes para asegurar que esto siga siendo así. Es clave potenciar la cooperación público-privada para que los recursos que desde Europa, y con cargo al presupuesto común, se van a poner a disposición de los países y regiones, se canalicen hacia inversiones productivas y que generen empleo y riqueza pensando en el futuro.

Francisco Javier Cortajarena, director de Laboral Kutxa en Navarra: “La pandemia ha traído la expectativa de un largo periodo de bajos tipos”



1. El sector ya venía tensionado por unos bajos tipos de interés, que afectan a la rentabilidad del negocio, y por un importante proceso de transformación. La pandemia ha supuesto un shock que ha traído consigo la expectativa de tipos bajos para mucho tiempo, y a su vez ha acelerado la ya importante transformación digital del sector. En Laboral Kutxa, partiendo de una muy buena situación en lo relativo a las principales variables que miden la salud de una entidad financiera.



2. Lo que prevemos, en línea con lo que venimos anunciando en nuestro Informe de Economía de Navarra, es una caída este año en el PIB de nuestra comunidad cercana al 10%, mientras que en 2021 la recuperación ascendería al 7%. En definitiva, en el conjunto de los dos años, una caída en torno al 3%. En este contexto, en Laboral Kutxa, además de anticiparnos mejorando las provisiones, estamos afrontando una ambiciosa transformación digital.



3. Principalmente sentido común, honestidad, y altura de miras. Y además, dado que la situación de pandemia es a nivel mundial, fijarse mucho en las experiencias de otros, ya sean positivas o negativas, de manera que evitemos improvisar y cometer errores evitables. Por otro lado, si no es mucho pedir, ahora que el arco parlamentario es mucho más plural que hace unos años, el reto sería que la diversidad política se convierta en un elemento enriquecedor.

Javier Capapy, director de Elkargi en Navarra: “Las pymes necesitan carencias y alargar los plazos de devolución”



1. Hemos tenido un papel relevante ayudando al tejido empresarial navarro. Articulamos en marzo y junto al Gobierno de Navarra, nuestra “vacuna financiera”, dotando de liquidez a las pymes y los autónomos con cerca de 100 millones de euros. También les hemos ofrecido carencia, ganar tiempo de devolución en sus préstamos en vigor, lo que ha sido muy bien recibido por todos.



2. La recuperación de esta crisis será lenta y lo que las pymes y los autónomos necesitan, es que se les escuche. Yo me he incorporado como nuevo director territorial de Elkargi, para, además de financiación, dar soluciones a las pymes ante cualquier necesidad: van a necesitar carencias y alargar los plazos de devolución de todos los préstamos, también asesoramiento en la gestión financiera o de negocio y de ayuda en la toma de decisiones.



3. Como entidad financiera privada, somos firmes defensores de la colaboración público-privada. Para que nuestra comunidad pueda estar bien posicionada en el desarrollo y la aplicación de los fondos europeos para la recuperación (plan Next Generation), le pedimos eficacia y agilidad en su gestión y que nos tienen a su disposición para que, desde la colaboración, podamos impulsar a nuestras empresas y los proyectos necesarios, para hacer una Navarra más innovadora, digital y sostenible.

Pablo Cámara Baztán, director de Sonagar: “Siguen llegando solicitudes para financiar nuevos proyectos”



1. Para Sonagar ha sido un año de una actividad extraordinaria en cuanto a la formalización de operaciones ya que hemos triplicado la concesión de avales, hasta llegar a los 110 millones de euros. La covid ha sacudido la vida personal y empresarial en nuestro país, por lo que se tuvieron que articular medidas junto con el Gobierno de Navarra y las entidades financieras para poder proporcionar liquidez a los negocios.





2. Las perspectivas para 2021 son positivas, ya que seguimos teniendo solicitudes de financiación de nuevos proyectos empresariales y atender las necesidades de nuestros socios en cuanto a conceder más plazo en las operaciones y carencia en el caso de que se requiera. El cambio fundamental que acabamos de introducir es la digitalización de las operaciones para ser más eficientes.



3. Que trabajen en favor de los ciudadanos y de las empresas. Estamos ante una crisis sin precedentes en la que todos tenemos que tener claro cuáles son las prioridades como país, región, ciudad. Se necesita certidumbre, claridad y estabilidad para poder situar a Navarra como una región atractiva a la hora de invertir y aprovechar los fondos europeos para incrementar la competitividad de nuestra región.

Josu Arlabán, consejero delegado de Haltia Capital Agencia de Valores: “Ha sido un año de extrema volatilidad debido al pánico”



1. Ha sido un año de vértigo para los mercados financieros con extrema volatilidad provocada por el pánico inversor causado por la primera oleada de la pandemia que llevó a pérdidas en los mercados de más del 40% en escasas semanas desde máximos. Algo sin precedentes en los grandes índices bursátiles. Desde el punto de vista del inversor, la brusca caída y recuperación de los mercados han supuesto una oportunidad para tomar posiciones y permitido al ahorrador bien diversificado, compensar las caídas sufridas y cerrar el año con rentabilidades positivas.



2. El sector de servicios financieros se encuentra en un momento crítico de cambio de modelo, particularmente el bancario, motivado por el estrechamiento de márgenes y la aparición de nuevos competidores digitales. Como agencia de valores vemos una oportunidad para crecer en nuestro nicho de servicios de asesoramiento y gestión de carteras.



3. Los gobiernos tienen la responsabilidad de fomentar la recuperación y proteger a los sectores y personas más castigados y gestionar los recursos que va a inyectar la Unión Europea de manera que generen un efecto multiplicador en la economía que favorezca el fortalecimiento estructural y el crecimiento de la actividad y el empleo. Esperemos que acierten.

Pilar Irigoien, directora gerente de Sodena: “El sector privado necesita rapidez y agilidad”





1. Los acuerdos con las sociedades de garantía recíproca Elkargi y Sonagar, que dotaron de liquidez a empresas y personal autónomo por un importe superior a los 142 millones en 1.057 operaciones, el programa de préstamos por 15 millones, o la línea de avales de hasta 10 millones son ejemplos del esfuerzo de Sodena por cubrir las necesidades de liquidez del tejido empresarial. Por no olvidar la financiación a dos canales creados para gestionar la compra anticipada de material de protección homologado para el SNS-0 y para el tejido empresarial.



2. El anuncio de una próxima vacunación ha hecho que el panorama económico haya variado. Aunque la volatilidad y la sensación de incertidumbre siguen estando ahí, se intuye que lo peor está por finalizar. En 2021, habrá que impulsar las tendencias que este año se han evidenciado aún más: digitalización, movilidad sostenible, transición energética, alimentación saludable y de cercanía, medicina personalizada y economía del conocimiento como ejes del desarrollo futuro.



3. El sector privado necesita rapidez y agilidad. Nos sentimos corresponsables en esa tarea de activar el sistema público para acercarnos a las demandas del tejido productivo. Por eso, reforzaremos nuestro compromiso con el empresariado y el personal de dirección para facilitar el desarrollo de sus proyectos.