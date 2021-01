Actualizada 01/01/2021 a las 18:14

1.¿Cómo ha sido 2020 para su organización y su sector?

2. 2021.¿Previsión?¿Habrá creación de empleo?

3. ¿Qué pide al nuevo Gobierno nacional y regional?

José María Aracama, Presidente del Think tank Institución Futuro: "Los niveles de PIB previos a la crisis no se recuperarán hasta 2022"

1. La covid nos pilló a muchos por sorpresa y la pérdida de vidas humanas es irreparable. Lo que se puede encauzar es la crisis económica: ésta ha sido una buena ocasión para replantear qué modelo económico y social queremos para Navarra, teniendo en cuenta que la recuperación va de la mano, sobre todo para algunos sectores, de la contención del virus. Las previsiones de vacunación para 2021 son muy positivas.

2. 2021 va a ser un año de transición y los niveles de PIB de Navarra previos a la crisis no se recuperarán hasta bien entrado 2022. El empleo también se resentirá –menos que en otras regiones debido al mayor peso de la industria- y la salida de la crisis dependerá de la agilización de la distribución de los fondos Next Generation EU y de su rapidez de ejecución. Los proyectos de inversión que se presenten deben servir para transformar nuestra estructura productiva e incrementar nuestra competitividad futura.

3. Al gobierno nacional le pediría que no plantee propuestas que van en contra de la ciudadanía. Al regional, que modere el esfuerzo fiscal de las familias y la tributación de las empresas. Que valore el rol de la empresa como generador de riqueza y empleo y que no ponga trabas a la atracción de inversión (como lo es la Ley de deslocalización). Y que afronte una reforma de la Administración pública para hacerla más eficiente.

Julio Pomés, Presidente del Think tank Civismo: "El desplome de Navarra será inevitable si continúa el seguidismo a Sánchez"

1. No nos ha afectado la covid, excepto para las conferencias presenciales. Nuestra web ha doblado las visitas del año anterior y los trabajos de investigación, superando la veintena.

2. La misión de nuestro think tank, dinamizar la libertad de los ciudadanos, será más necesaria que nunca en 2021.

3. El Ejecutivo de Sánchez es el que peor ha gestionado la crisis de toda la OCDE, si excluimos un país fallido (Argentina). Lo demuestra que la recesión en la que estamos inmersos supondrá este año una caída de PIB del 11,6%. Moncloa, en su soberbia, ha despreciado las recomendaciones del Banco de España, la AIReF, el FMI y la Comisión Europea. El clientelismo populista ha llevado a una orgía desenfrenada del gasto público, al aumentar el salario de los funcionarios, las pensiones y el SMI. El déficit de ese despilfarro es tan grande que supera los fondos que van a llegar de Europa. La deuda pública se va a disparar y en el 2022 provocará una grave crisis. Navarra ha acentuado las ruinosas políticas del Gobierno central, lo que ha provocado tanto un frenazo en la creación de empresas como consolidar el actual "infierno fiscal foral". Nuestra tierra carece ahora del atractivo para nuevas inversiones y de la credibilidad jurídica que tuvo hace una década. Mientras Chivite continúe en su seguidísmo sanchista, el desplome económico foral será inevitable.

Álvaro Balibrea, Gerente Universidad de Navarra: "La presencialidad va a ser el nuevo lujo en la educación superior"

1. 2020 ha sido un año intenso para toda la sociedad. La irrupción de la pandemia de la covid-19 no ha dejado indiferente a nadie, en ninguno de sus niveles. En la Universidad de Navarra no hemos sido ajenos a esta dura realidad: ni en la Clínica, donde la pandemia se ha hecho más visible, ni en el resto de la Universidad, donde la capacidad de adaptación de todo el ecosistema universitario, especialmente del profesorado, ha sido realmente llamativo y se ha tenido que llevar a cabo en un tiempo récord.

2. Tanto la asistencia clínica como la educación son sectores en los que habrá, sin duda, cambios estructurales. La presencialidad va a ser el nuevo lujo en la educación superior. Junto a esto, la irrupción de nuevos formatos docentes y asistenciales híbridos serán una realidad permanente.

3. A los gobiernos nacional y regional les pediría que sigan trabajando intensamente por el bien común y la salud de todos los navarros. En primer lugar, por aquellas personas más vulnerables y expuestas a las graves consecuencias sanitarias, sociales y económicas que esta pandemia de la covid conlleva. Pero también con medidas que aporten soluciones a medio y largo plazo para los sectores más afectados por la pandemia. De una crisis se sale más debilitado o más fortalecido. Trabajemos todos juntos para salir reforzados.

Ramón Gonzalo, rector de la Universidad Pública de Navarra: "Las tecnologías han emergido como nuevos activos en la docencia"

1. Este año ha sido el más complicado en la breve historia de la Universidad Pública de Navarra. La pandemia de la covid-19 ha significado un enorme desafío para la universidad, ya que tuvimos que adaptarnos, en un tiempo récord, a la docencia online y prepararnos para poder finalizar el curso de forma no presencial. Pero también está siendo un año de nuevos retos y de puesta en valor de la presencialidad en la educación.

2. Este año se presenta más optimista y las previsiones de vacunación permiten analizar la situación desde otro prisma. Con una presencialidad del 100%, la formación en nuevas metodologías y el potencial de las herramientas que ofrecen las tecnologías de la información y de comunicaciones emergen como nuevos activos en la docencia. La transformación digital en la UPNA se ha visto acelerada por todos estos acontecimientos, encaminándonos hacia la administración electrónica y la reingeniería de procesos.

3. Llegados a este punto, debemos mirar hacia adelante y analizar los errores cometidos en el pasado que nos permitan mejorar el futuro. Por ello es fundamental poner en marcha nuevas políticas, estrategias y medidas que apuesten por la inversión en conocimiento, innovación, ciencia e investigación. Debemos trabajar hacia un modelo basado en la economía del conocimiento.

José María Zabala, Director Zabala Innovation consulting: “El teletrabajo exigirá una transformación más amplia, de cultura digital”

1 En 2020, en el sector de la consultaría estratégica enfocada a la innovación, no solo hemos mantenido la actividad, sino que la hemos incrementado y hemos reforzado el equipo para absorber el volumen de trabajo consecuente de la apuesta europea por Next Generation EU. La covid aceleró nuestra adaptación al teletrabajo. En un día tuvimos que pasar del trabajo presencial al 100% de la actividad en remoto. Adaptar los equipos IT a 300 personas y en 5 países diferentes, sin dejar de atender a nuestros clientes, fue un gran reto.



2 En 2021 prevemos un incremento de la actividad propiciado por el tema de Next Generation. En cuanto a los cambios introducidos, el teletrabajo ha venido para quedarse, pero exigirá una transformación más amplia, de cultura digital.



3 Simplificación de procedimientos de solicitud de ayudas para facilitar la tramitación de proyectos de Next Generation sobre todo en el periodo 2021 a 2026. También, una apuesta decidida, real, por la I+D; que se refleje en un gran pacto de Estado. Terminamos la década en el mismo punto de partida, o incluso en datos más bajos en lo que a inversión en innovación se refiere. Con Next Generation podríamos superar, tanto a nivel regional como nacional, el gasto en I+D del 2% en el que se sitúa hoy por hoy la media europea.