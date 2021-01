Hostelería, ocio y turismo: Ayudas a fondo perdido para evitar la ola de despidos

Las restricciones primero les obligaron a cerrar y después a trabajar a medio gas para tratar de atajar el avance de la pandemia. Ahora, urgen un plan “ambicioso de recuperación a varios años vista” que ponga sobre la mesa ayudas a fondo perdido para evitar una ola de despidos que arruine a miles de familias.

1. ¿Cómo ha sido 2019 para su organización y su sector?

2. 2020. ¿Previsión?¿Habrá creación de empleo?

3. ¿Qué pide al nuevo Gobierno nacional y regional?

Javier Delgado, Asociación de Empresas de Distribución (Asdibena): "Ha pasado el momento de las ayuditas porque la situación es catastrófica"

1. No hay calificativo, el año solo se puede definir como catastrófico. En el sector de distribución, formado por 200 empresas y 1.600 trabajadores, sólo existen perdidas económicas. Este último trimestre va a ser especialmente malo debido al cierre de la hostelería decretado el 22 de octubre. El año comenzó bien, con alegría y crecimiento, pero esto duro poco. No hay que olvidar que estuvimos cerrados mes y medio. Luego, con diferentes alternativas de aperturas, nunca llegamos a una facturación que superara el 50% del año anterior.

2. Visto que la hostelería está siendo el sector más castigado y criminalizado, pensamos que 2021 va ser un año malo. Nos engañaran diciendo que crecemos sobre el 2020, pero nuestro referente será el año 2019 y no creo lleguemos ni el 70% del 2019. Los cambios son de supervivencia, si la hostelería está cerrada, la distribución no tiene a quien suministrar.

3. Ha pasado el momento de ayuditas, porque los créditos ICO hay que devolverlos, los ERTES se acabaran y los impuestos no han bajado. Lo que el sector necesita para evitar una oleada de despidos son indemnizaciones, ayudas a fondo perdido. Un barril de cerveza hay que llevarlo al bar, no se puede digitalizar, no se puede llevar sin una persona, un vehículo Por ello pedimos recibir ayudas de los famosos fondos europeos.

Carlos Tabar, presidente de la Asociación de Discotecas Asbana: "Estamos arruinados y afrontamos el nuevo año sin esperanza"

1. Ha sido un año desastroso despues de llevar los últimos 5 recuperándonos de la crisis económica. El gobierno nos ha cerrado solo a las discotecas dentro de toda la actividad economía nacional y se ha olvidado de nosotros. Estamos arruinados, con una media de 20.000 euros de gastos fijos mensuales.

2. Nada esperanzador. Sigue vigente la ley foral que nos cerró en agosto de manera definitiva. Los cambios, si llega el caso de poder abrir, son evidentes. La relación interpersonal en la pista de baile se verá limitada a mesas y sillas. Nuestra esencia es el baile y el espectáculo, pero mucho tiene que cambiar para que volvamos a ver nuestros locales llenos y nuestras empresas difícilmente serán rentables; con lo que todo eso conlleva: cierres, despidos, impagos, concursos de acreedores…

3. Pediría que sean responsables y consecuentes con las medidas que toman. Que si su prioridad es salvar vidas y por ello cierran nuestra actividad, que sean consecuentes con sus actos. Que no nos dejen morir. Que si no tenemos ingresos, que regulen para tampoco tener gastos. Que se acuerden que aparte de los trabajadores, también los empresarios tenemos familia y unas necesidades para sobrevivir. Que se dejen de políticas populistas y políticas del miedo. Que dejen de pasarse la pelota de un partido a otro. En definitiva que tengan empatía y se pongan en nuestro lugar.

Sara Martínez, presidenta de la Asociación de Hoteles de Navarra: "Muchos eventos y bodas han quedado pospuestos para 2021"

1. Ha sido un año para olvidar. El Hotel Pamplona el Toro se ha visto afectado en todas sus actividades, bodas, eventos, restaurante y blojamiento. Para los hoteles de la ciudad la caída en ventas desde marzo hasta noviembre ha sido del 70%. El verano se ha visto afectado tanto por la situación sanitaria de Navarra como por los vetos de países europeos. Apenas hay turistas ni clientes corporativos. Pese a todo, nos hemos ido adaptando a las restricciones y recomendaciones sanitarias para que nuestros hoteles sean lugares seguros.

2. Seguimos con incertidumbre. En el momento que existan remedios efectivos frente al Covid –test de antígenos, vacunas...– retomaremos la actividad. El primer trimestre, viendo la situación actual, no nos permite ser optimistas. Muchos de los eventos y bodas pospuestos del 2020, pasaron al 2021 con la esperanza de que puedan celebrarse. En el Hotel Pamplona el Toro mantendremos el servicio a domicilio Cookarte.

3. Entendemos que las medidas se han tomado atendiendo a razones sanitarias, pero no podemos olvidarnos de la parte económica. Para muchos puede suponer tener que cerrar su negocio y despedir a sus trabajadores. Otros países de Europa el sector se está salvando de la ruina con planes de ayudas directas millonarias. Pedimos consideración hacia un sector del que dependen miles de puestos de trabajo.

Javier Arístegui, gerente de la Cooperativa de Hostelería: "La hostelería necesita un plan ambicioso a varios años vista"

1. Se puede decir que ha sido el peor año en cuanto a caídas de facturación, peor incluso que los años malos de la crisis que empezó en 2008. En nuestro sector nos ha afectado de lleno, pero no por haber sido parte causante ni nuestro sector agente transmisor de la enfermedad, como reconoce el ministerio de Sanidad, si no por la poca capacidad y efectividad de un Gobierno al que solo se le ocurre legislar contra la hostelería para contrarrestar la pandemia.

2. Más que de perspectivas y previsiones solo podemos hablar de esperanzas, que van ligadas a la vacuna. A ver si esta vez copiamos sin complejos a los que realmente lo están haciendo bien en todo el proceso de vacunación. Los empresarios de hostelería han hecho un autentico Master de gestión y administración de sus negocios en 2020. Han participado en asuntos económicos, digitales, financieros, laborales…para sacar adelante sus empresas. Esto será una experiencia que les servirá en el futuro para optimizar y rentabilizar la hostelería en general.

3. El sector de hostelería necesita un ambicioso plan de recuperación, un rescate en toda regla. No solo con ayudas por el dinero que se ha perdido, sino con planes de apoyo de carácter económico, financiero, fiscal... En un plan a varios años vista. Como se hubiera hecho si por ejemplo se hubiera obligado a cerrar al sector de la automoción o el financiero.

Ana Beriáin, Asociación de Empresarios de Hostelería (Aehn): "Tardaremos meses en acercarnos al umbral de rentabilidad"

1. El turismo (restauración, alojamiento, actividades y agencias de viajes) y sectores colaboradores han sufrido esta pandemia de forma traumática, con unas pérdida de facturación superior al 50% y de empleo de un 18% en un año, no por una crisis estructural o financiera, sino por una pandemia y el cierre obligado.

2. Esperamos tener con las vacunas un 2021 más normalizado, pero deberán pasar meses para que podamos ver cifras que nos acerquen al umbral de rentabilidad. Cambios como el delivery han venido para quedarse, pero el uso de la hostelería no solo es un servicio, es una forma de vida.

3. Agradecemos la colaboración de los Ayuntamientos y las ayudas del Gobierno de Navarra aunque siempre serán insuficientes tras dejar de facturas más de 500 millones. No comprendemos el ninguneo del gobierno central. Demandamos una fuerte inversión en rescatar el sector.

María Ángeles Rodríguez, Asociación de Pequeños Hosteleros (Anapeh): "En 2021 va a aflorar una realidad muy dura para el sector"

1. Ha sido el año más desastroso. Ha tenido algo positivo, que ha sido la unión de todo el sector. Nos sentimos abandonados por las administraciones. La normativa de restricciones afecta a nuestro sector más que a ningún otro. Se están viviendo verdaderas tragedias.

2. Las perspectivas no son buenas. En 2021 va a aflorar la crisis económica y una realidad muy dura para el sector. La hostelería se está manteniendo a base de créditos y de dilapidar el ahorro de toda una vida, pero eso se acaba y después sólo queda la ruina de muchas familias.

3. Algo muy sencillo que deberían haber hecho desde el principio. Si tomas medidas, debes tomar contramedidas. Si vas a cerrar un sector hay que poner delante las soluciones. Necesitamos un plan de Rescate con mayúsculas. Les pediría que pensasen en la hostelería, en lo que ha aportado a la comunidad y al país y lo que va a seguir aportando cuando todo pase.