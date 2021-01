Actualizada 02/01/2021 a las 06:00

Iñaki Úcar Bilbao, presidente de Comerciantes de Navarra:"El comercio de proximidad tiene futuro y da vida a las ciudades"









1. Para el comercio está siendo un año durísimo, a una situación de claro estancamiento del último trimestre de 2019, se ha sumado el confinamiento de marzo y abril, si bien es cierto que la vuelta de actividad fue positiva en términos generales; a partir de septiembre el bajón ha sido significativo y si le añadimos los sucesivos cierres del sector de hostelería, ha significado la puntilla por su efecto dominó.

2. Las perspectivas no son buenas, el consumo se retrae por la incertidumbre, pero me gusta ser optimista y pensar que en pocos meses habremos retomado la vida normal. En la actividad comercial está claro que habrá que incorporar definitivamente el comercio on line o, por lo menos, un "servicio digital". No obstante, el comercio de proximidad tiene futuro, genera empleo y da vida a las ciudades.

3. Lo primero, que no se criminalizase al ciudadano o al comerciante/hostelero. Mi impresión es que la inmensa mayoría de las personas es responsable. Esta crisis es de carácter sanitario y como tal hay que afrontarla, refuerzos de la atención primaria, rastreo y tests. Tomar las medidas menos lesivas para la economía e indemnizar correctamente a las empresas. Para ayudar al comercio, trabajar en toda Navarra en campañas de bonos de consumo y crear un servicio de marketplace potente para poder ofrecer el mismo servicio a domicilio que los grandes operadores.

Alfredo Hernanz, delegado de Anged en Navarra: "La gran distribución ha invertido 140 millones en hacer espacios seguros"







1. El comercio ha perdido facturación en todos los trimestres del año. La evolución del gran consumo o la recuperación registrada a partir del verano en el segmento de electrodomésticos y electrónica, ligados principalmente al mayor tiempo que los consumidores están en sus hogares, no compensará la drástica caída del resto de categorías, entre las que destaca el textil.

2. El consumidor demanda espacios seguros de compra, que garanticen unos altos estándares contra el Covid y una protección lo más eficaz posible para empleados y clientes. Las empresas pertenecientes a la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución han invertido más de 140 millones de euros en esta cuestión. Por otro lado, a raíz de la pandemia muchos consumidores han perdido el miedo a las compras online, que consolidan su crecimiento. El mayor tiempo en el hogar también se traduce en un cambio de prioridades en el gasto y en la cesta de la compra.

3. Tratar de reducir el nivel de inseguridad de ciudadanos y empresas debe ser el objetivo prioritario de todos. En ese sentido, la confianza en los empresarios y la colaboración leal público-privada deben guiar la acción de los Gobiernos y de las Administraciones Públicas en los planes de reformas y medidas.

Chus Alonso Arteaga, gerente del Área Comercial Ensanche: "Nuestros asociados han estado más unidos, con ganas de ayudarse"









1. Ha sido una prueba para demostrar que el asociacionismo cobra fuerza en los malos momentos. En un ambiente de suma dificultad, hemos conseguido que nuestros asociados de comercio, hostelería y servicios estén más unidos que nunca, con ganas de ayudarse unos a otros, han surgido sinergias y oportunidades por trabajar en equipo que antes nos parecían complicadas. Todo esto no quita que hayamos vivido meses sumamente duros, con duras problemáticas y prueba de ello son los numerosos cierres de negocios que hemos presenciado en los últimos meses.

2. Se va a producir un salto a lo digital que será especialmente visible en el comercio minorista. Sobre todo trabajaremos en desarrollar un sistema de fidelización de clientes. No perdemos la esperanza y confianza en un 2021 que permitirá dar vida al comercio local, potenciando las virtudes del mismo y uniéndolas a las ventajas del mundo online.

3. Es necesario que las medidas que se aprueben de ayuda a la hostelería se hagan extensibles al pequeño comercio y al sector servicios. Hace falta un plan de apoyo y recuperación de estos tres sectores. Necesitamos que Gobierno de Navarra establezca protocolos claros de actuación. Además, se debe fomentar un profundo cambio en los hábitos y modelos de consumo, y concienciar de la importancia del consumo local.

Ramón Marquina, director gerente de E.Leclerc: "Seguiremos apostando por las alianzas con los productores locales"





1. Ha sido un año difícil para todos. Clientes, equipos, todos de una manera u otra nos hemos visto muy afectados por la pandemia. Todo el equipo de E.Leclerc ha hecho un gran esfuerzo, para estar a la altura del desafío y de las necesidades de nuestros clientes. Económicamente ha sido un año muy irregular, hay secciones que han sufrido mucho y otras que se han visto desbordadas durante el confinamiento. Ha habido una respuesta ejemplar de nuestros proveedores, muy especialmente de los locales.

2. El 2021 va a ser un año con muchas incertidumbres y que afrontamos llenos de esperanza. Esperamos y deseamos que la vacuna funcione y se extienda rápido a la población, de forma que se pueda retomar vida normal, garantizar la salud y el bienestar de todos, y reactivar la actividad económica y el empleo. Internamente esperamos que sea un año donde la venta online siga creciendo, y donde nuestra apuesta por los productos frescos, por las Alianzas Locales y por el servicio al cliente sigan siendo reconocidos en toda Navarra.

3. Lo primero de todo es garantizar la salud, con todas las dificultades que ello conlleva, y después, políticas que permitan una recuperación lo más rápida del tejido empresarial dañado. Ayudar a los sectores que más han sufrido, políticas fiscales que incentiven la recuperación y la contratación, medidas de apoyo al crecimiento y el empleo.

José Antonio Yela, director de Relaciones Institucionales de Eroski: "El cliente busca la cercanía y otros canales de relacionarse"









1. El sector de la distribución ha sido calificado un servicio esencial durante la pandemia. Esto, a su vez, ha tensionado todos los engranajes de la cadena agroalimentaria. Nos ha hecho acelerar procesos de eficiencia e innovación, para ofrecer al cliente el producto que estaba demandando de una forma creciente. Todo ello en un entorno de obligada exigencia sanitaria. Nuestro principal objetivo ha sido proteger a las personas. En Eroski estamos satisfechos con la respuesta que hemos dado. Debemos agradecer el esfuerzo de nuestros trabajadores y clientes.

2. Debemos estar atentos a la respuesta del consumidor. Podemos constatar tendencias que nos hablan de una búsqueda de otros canales, otras formas, de relacionarse con nosotros. La importancia cada vez mayor que el consumidor otorga al producto más cercano, también se ha incrementado, validando una estrategia que en Eroski llevamos trabajando varios años.

3. La única petición posible es que busquen consenso en tiempos complicados. Por otro lado, la relación público-privada debe ser un elemento necesario a la hora de implementar políticas públicas que faciliten la vida de las personas y Eroski como primera empresa de distribución en Navarra colaborará en todo lo necesario con las distintas instituciones públicas.

Carlos Albillo, gerente de la Asociación Casco Antiguo de Pamplona: "Pido un apoyo claro y decidido a los sectores que más han sufrido"





1. Este año está siendo una auténtica prueba de fuego tanto para el sector comercial como para el hostelero, debido a la afectación de la pandemia del Covid 19 sobre el consumo de productos no cotidianos –equipamiento personal fundamentalmente–, en el primer caso, y a las duras restricciones y cierre del sector durante casi cinco meses, en el segundo, lo que ha colocado a ambos sectores, íntimamente relacionados, en una muy complicada situación.

2. Quisiéramos tener esperanza en una pronta recuperación, siempre y cuando las vacunas funcionen y puedan contener la expansión del virus. Queremos creer que, si se dan las adecuadas circunstancias, y no se produce antes un descalabro social y laboral, puede haber un aumento del consumo, aumento que probablemente se note antes en el sector hostelero que comercial por las enormes ganas de la gente de volver a relacionarse. La digitalización, el crecimiento de la venta online, el reparto a domicilio han llegado para quedarse en el sector comercial.

3. Un apoyo claro y decidido a los sectores que más han sufrido la pandemia: comercio, hostelería etc, en todos los aspectos: ayudas directas, exoneraciones fiscales, incentivos al consumo (bonos), mejoras de los espacios urbanos. Hay que hacer realidad aquello que repetía, como un mantra, el presidente del Gobierno de "que no se va a dejar a nadie atrás".