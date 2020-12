Actualizada 22/12/2020 a las 13:49

La start up navarra FuVeX, Naturgy y Vodafone se han aliado para realizar en 2021 los primeros vuelos de drones de larga distancia europeos, controlados por la red móvil, para inspeccionar líneas eléctricas, han anunciado este martes las tres compañías.



El acuerdo permitirá la revisión de los miles de kilómetros de líneas eléctricas de Naturgy a través de drones controlados de forma remota desde las propias oficinas de la compañía energética.



La idea es empezar la inspección de todo el tendido eléctrico de Naturgy en 2021.



Con esta iniciativa se evitará la emisión de más de 6 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera y se eliminarán riesgos en la operativa.



Este proyecto será posible después de que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) haya concedido la primera autorización de vuelos de drones más allá de línea de vista sobre líneas eléctricas en el territorio nacional, y a la colaboración de Enaire, según han apuntado.



No obstante, la autorización aún tiene ciertas limitaciones y por ello las tres empresas están trabajando dentro del marco del proyecto europeo RIMA (Robotics for Infrastructure Inspection and Maintenance) para impulsar la industria europea de los drones de largo alcance.



Para volar de forma segura y controlada es necesario contar con sistemas de comunicación robustos como el 4G y el 5G, y con tecnologías como RPS (Radio Positioning System) que permiten posicionar al dron y controlarlo en todo momento.



La tecnología RPS permite una estimación muy precisa de la posición del dron a través de su tarjeta SIM, proporcionando una fuente alternativa a la tradicional basada en las coordenadas GPS.



FuVeX tiene como objetivo liderar la presente revolución de la aviación no tripulada reemplazando helicópteros tripulados por drones de largo alcance.