Juan Miguel Floristán, Tutti Pasta, Gelagri y Goikoa, premios Alimenta

Actualizada 26/11/2020 a las 22:25

El arguedano Juan Miguel Floristán, ex director general de Florette Ibérica; y las empresas Tutti Pasta (Esquíroz), Gelagri (Milagro), y Embutidos Goikoa (Sangüesa) recibieron este jueves los Premios Alimenta Navarra 2020, organizados por NavarraCapital.es, en un acto que se celebró en el Teatro Gaztambide de Tudela. Estos galardones cuentan con el patrocinio de Eroski, Bankia, Coca-Cola y la Comunidad de Bardenas Reales y la colaboración del Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Tudela.



A la entrega de premios acudieron, entre otros, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite; el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Manu Ayerdi; el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero; y el editor de NavarraCapital.es, Tito Navarro.



También intervino en el acto el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien, a través de un vídeo grabado para la ocasión, se dirigió a los presentes calificando a la industria agroalimentaria como “esencial para unos ciudadanos que nos alimentamos en cantidad y calidad gracias a los agricultores, ganaderos y pescadores, y a las empresas, cooperativas y distribuidoras”.



Por su parte, la presidenta Chivite destacó la importancia del Canal de Navarra, “una infraestructura que vertebra nuestra Comunidad; genera cohesión social y territorial; y nos permite avanzar en nuestro desarrollo económico”. Chivite recordó que en abril se reactivaron las obras de la ampliación de la primera fase del Canal a su paso por Peralta, y que en octubre “Navarra y el Estado acordamos traer agua a la Ribera mediante la construcción simultánea de dos tuberías”.



LOS PREMIADOS

El premio a la Trayectoria y Desarrollo Empresarial fue para Juan Miguel Floristán de quien el jurado destacó “su visión para crear desde cero una nueva categoría, la IV Gama, en un país tan tradicional como el nuestro en el ámbito agroalimentario”. Además, el jurado resaltó la disposición del ex director general de Florette Ibérica “por compartir su conocimiento”. “Toda mi vida laboral la he dedicado al sector primario y a la industria agroalimentaria. Ambos representan un soporte económico y social básico para el desarrollo rural, y son pilares del bienestar de la población”, dijo Floristán.



En la categoría de Innovación, el premio fue para la empresa Tutti Pasta, de Esquíroz, “firma que -como apuntó el jurado- dedica el 5% de su facturación a proyectos de I+D+i vinculados a la nutrigenética, films biodegradables o hamburguesas ultracongeladas, además de buscar respuestas a necesidades especiales de cierta población como, por ejemplo, las personas con disfagia (problemas de deglución)”. Daniel Palacio Ochoa, CEO y fundador de Tutti Pasta, recogió el premio y apuntó que “detrás de la innovación no siempre está el éxito, pero sí mucho aprendizaje y evolución”.



Por otra parte, el premio correspondiente a la categoría de Sostenibilidad fue para la empresa Gelagri, de Milagro. El jurado valoró su línea de trabajo ‘Agro-eco. Agro-confianza’, a través de la cual mantiene una relación de cooperación con los agricultores basada en valores como la vinculación con el territorio; su apuesta por reducir un 100% los desechos; disminuir el uso de consumibles; optimizar las distancias hasta los cultivos; y el peso y densidad de los palés transportados. “La sostenibilidad empieza en las personas, sigue en el medio ambiente y se sustenta en la rentabilidad. Un factor este muy importante, porque no sé si la rentabilidad es lo que me permite invertir en sostenibilidad o es la sostenibilidad la que me hace rentable, pero de lo que estoy convencido es que hay una relación directa entre ambos factores”, apuntó José Félix Liberal Artaiz, director general de Gelagri.



Finalmente, el galardón de Internacionalización fue para la firma Goikoa, de Sangüesa, una empresa familiar que, desde hace más de 90 años, se dedica a la producción de elaborados cárnicos de porcino y ave. En 2005 apostó por la internacionalización “pasando de no exportar prácticamente nada a vender en más de 20 países, incluyendo mercados fuera de la UE”. El CEO de Goikoa, Alberto Jiménez Mutiloa, aprovechó su discurso para pedir a las instituciones “que apoyen a toda la cadena alimentaria”. “Hacedlo sin complejos y sin atender a las modas que denominan a nuestros alimentos sin ningún tipo de argumento científico, tirando de eslóganes tan pegadizos como inciertos. Esto no puede atenazar a la Administración y llevarla a la tentación de utilizar esos falsos argumentos para gravarnos fiscalmente”, indicó Jiménez.



Además, el acto sirvió para homenajear a la industria agroalimentaria navarra por su papel durante la pandemia, “evitando el desabastecimiento de alimentos durante el confinamiento” y, por otro lado, “por su enorme aportación a la sostenibilidad, innovación, internacionalización y desarrollo de Navarra”. Un sector que, actualmente, cuenta en la Comunidad foral con más de 1.370 empresas, una facturación superior a los 2.500 millones de euros y en el que trabajan más de 25.000 personas. Por ello, en el acto de ayer estuvieron invitados los representantes de las 18 empresas reconocidas en las 4 ediciones anteriores de los Premios Alimenta.