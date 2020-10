Taberna afirma tener "mucho optimismo" en la recuperación de la economía navarra

Actualizada 14/10/2020 a las 14:08

El presidente de la Cámara Navarra de Comercio e Industria, Javier Taberna, ha afirmado tener "mucho optimismo" en la recuperación de la economía navarra, lo que solo ocurrirá, ha matizado, cuando termine la pandemia de coronavirus.

Taberna, quien ha presentado en conferencia de prensa un programa de ayudas de la Cámara para proyectos de digitalización, ha destacado que Navarra "tiene una economía muy equilibrada, tiene un sector industrial muy potente, que es el 30 % de nuestro PIB, y unos servicios muy a la sombra del sector industrial".

En este momento, ha asegurado, el sector industrial "mantiene un ritmo muy aceptable, sobre todo sectores tan potentes e importantes" como la agroalimentación o la automoción, sector del que "tenemos noticias positivas". Desde ese punto de vista, ha dicho, "la economía navarra está sufriendo menos" que otras.

Por tanto, ha agregado, "en la recuperación económica tengo mucho optimismo, porque realmente Navarra saldrá antes de la crisis, pero en cuanto termine la pandemia", lo que "no quita para que tengamos mucho cuidado" con los sectores de la hostelería, el ocio y el turismo.

"Esos servicios están realmente tocados, están heridos de forma muy importante, va a ser muy difícil que no caigan muchas empresas", ha señalado Taberna, quien ha declarado que "tenemos que hacer un esfuerzo importante entre todos, sobre todo los poderes públicos y también los ciudadanos en general, de apoyar a estos sectores".

Taberna ha considerado que "hay que compaginar o proporcionar las medidas de restricción" contra la pandemia con la actividad económica. "Ése es el gran dilema y la gran dificultad que tiene este problema", ha resaltado.

El presidente de la Cámara ha reconocido que en Navarra "lo estamos haciendo bien" y "vamos a evitar en todo lo que sea posible" los confinamientos, ya que "eso sería la última posibilidad, porque haría mucho daño a la economía".

Ha subrayado asimismo que las empresas navarras "son seguras hoy", salvo "focos anecdóticos", y ha instado a "mantener la actividad económica lo máximo posible" y a "hacer un esfuerzo social para evitar los focos que se producen en la socialización".

"Navarra está en una situación inmejorable para salir de esta crisis cuando se acabe la pandemia", ha insistido.

En ese sentido, ha comentado que se trabaja en la recuperación de las empresas, pero "no haremos nada si no conseguimos parar esta tendencia alcista de los infectados por el virus en Navarra". Ha opinado al respecto que las medidas que se están tomando en Navarra "están siendo oportunas y sobre todo necesarias e incluso, si no bajamos esa tendencia, habrá que recrudecer esas medidas".

"Mientras no acabemos con esta virulencia del virus, no podremos iniciar la recuperación económica, porque van absolutamente unidas", ha aseverado Taberna, quien ha apelado "a todos los ciudadanos navarros y a todas las instituciones y empresas a que nos tomemos en serio esta situación y acabemos entre todos cuanto antes" con esta nueva ola de coronavirus.

Al ser preguntado sobre la decisión del Gobierno de Navarra de aprobar ayudas para autónomos y de eliminar el IAE, ha manifestado que la decisión es "fantástica".

"En este momento en el que todavía están sufriendo las empresas y sobre todo algunos sectores como es la hostelería, el ocio en general y el turismo de forma gravísima", desde el Gobierno de Navarra "tienen evidentemente que tomar medidas para que sobrevivan estas empresas a la situación actual", ha indicado.

Por tanto, ha afirmado, desde la Cámara de Comercio "aplaudimos esta medida anunciada por el Gobierno de Navarra".