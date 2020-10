Chivite quiere "una economía para el bien común" con más protagonismo de ANEL

Actualizada 02/10/2020 a las 12:05

La presidente María Chivite ha defendido este viernes para Navarra "una nueva economía para el bien común", en la que ha avanzado su voluntad de que ANEL, como representante de las empresas de economía social, tenga "presencia en los foros de decisión".

Chivite ha clausurado la asamblea anual de ANEL y en su intervención ha destacado que las empresas de economía social son ya en Navarra más de 1.200 distribuidas en todos los sectores de actividad y zonas, suman más de 20.000 empleos directos y su facturación representa el 12% del PIB del comunidad.

Unos datos que ha puesto en valor porque demuestran que las cooperativas y sociedades laborales integradas en ANEL "contribuyen a la cohesión social y territorial" y con ello "a nuestro bienestar", por lo que ha abogado por la colaboración público-privada para una "redistribución equitativa" de la riqueza.

Tras precisar que la economía social es además "competitiva y contribuye a la creación y consolidación de empleo de calidad", se ha felicitado por los datos del paro de septiembre, con un descenso de 825 personas, lo que refleja "la fortaleza de la estructura económica de Navarra", unos "buenos mimbres para superar juntos esta encrucijada en la que nos encontramos".

Y es que la pandemia, ha dicho, es hoy "el mayor reto social y económico" y los proyectos de transformación previstos a medio plazo "se han convertido en necesidades urgentes" en un escenario que "necesita un crecimiento inteligente para desarrollar una economía basada en el conocimiento y la innovación".

"Necesitamos un crecimiento sostenible para la promoción de una economía que haga un uso más eficaz de los recursos, que sea más vede y competitiva", ha añadido, y precisado que "necesitamos un crecimiento integrador para el fomento de una economía con un alto nivel de empleo que procure cohesión social y territorial".

Una nueva economía en la que "la participación laboral en las decisiones de las empresas es un valor en alza", como también ha defendido "el diálogo, el acuerdo y la gobernanza" para la acción política y de ahí la participación abierta para el II Plan de Economía Social que prepara el Ejecutivo foral que debe resaltar "este modo de poner la economía al servicio de las personas".

Esto exige, ha indicado la presidenta, una economía que favorezca "una sociedad sostenible, inclusiva, en la que la digitalización suponga un mayor beneficio social" y en la que la Corporación Pública Empresarial debe tener "mayor liderazgo" para aumentar la eficacia y eficiencia del sector publico, unos objetivos que encajan en el Plan Reactivar Navarra.

Un plan que busca atraer los centros de decisión y no solo los de producción para que "los beneficios económicos no estén siempre por encima de los empleos", sino que se prime "una gestión responsable al servicio del bien común y no al revés".

En este reto Ignacio Ugalde ha ofrecido como presidente de ANEL la experiencia y el trabajo de la asociación, al tiempo que ha destacado que las empresas de economía social "responden mejor a los retos" de la sociedad y "no nos deslocalizamos, nos quedamos" porque "estamos comprometidos con Navarra, con su territorio, con su sociedad, con su presente y su futuro".

Ha reclama por ello "medidas urgentes" para evitar la desaparición de empresas viables y así salvar los empleos, lo que ha advertido que implica "complejos procesos en los que el tiempo cuenta", por lo que ha abogado por tomar medidas legales que faciliten la transmisión a los trabajadores y por mecanismos adecuados de financiación para el relanzamiento de la actividad.

Ha pedido además una visión que vaya más allá de la urgencia del momento para contribuir a la consolidación de las empresas con herramientas que permitan innovar y generar redes locales y europeas, así como para los emprendedores y para quienes aun no se plantean el serlo.

Se trata, ha concluido Ugalde, de "incrementar el empleo sostenible, potenciar el tejido empresarial y fortalecer el posicionamiento de Navarra como región de referencia en la economía social", lo que requiere de "instrumentos adecuados" como el II Plan de Economía Social, que puede ser "un pilar" para la recuperación.

Con esta finalidad ha reclamado que ANEL sea "parte activa en los foros de decisión y trabajo, tanto a nivel nacional como autonómico" y al Gobierno foral "que acompañe y apoye a las empresas del sector".