El chef Koldo Rodero, nuevo invitado en 'Comversaciones Más Cerca'

Actualizada 25/06/2020 a las 06:00

“Los chefs han aprendido a comunicar ante la demanda social y mediática. Hemos aprendido a ser comunicadores. La mayoría de los cocineros, hoy en día, no se preocupan exclusivamente de cocinar o de dar de comer al cliente; sino también, de expandir sus proyectos. Y para expandir un proyecto necesitas comunicarlo y, para eso, necesitas a los medios de comunicación y a los prescriptores gastronómicos. Los distintos canales de comunicación, los congresos y las nuevas tecnologías, han sido fundamentales para difundir la gastronomía y acercar el mundo de la cocina a la sociedad”. Son palabras de Koldo Rodero, chef estrella Michelin y propietario del Restaurante Rodero, en la videoentrevista de ‘Comversaciones Más Cerca’ que estará disponible desde el jueves 25 de junio en la web www.comversaciones.es.

En esta entrevista, el cocinero reflexiona sobre la gastronomía como fenómeno de comunicación y, entre otras cuestiones, habla de lo que han supuesto los talents shows como Master Chef para el sector, de las habilidades de comunicación que tienen hoy en día los grandes chefs, del poder que ejerce la televisión, con su efecto multiplicador, en el nuevo estatus que disfrutan los cocineros, del papel de las agencias de comunicación en este fenómeno o de la importancia de la comunicación para difundir los proyectos gastronómicos: “La televisión es un monstruo. Un monstruo de dos cabezas que puede sacar lo bueno y lo malo. No debemos olvidar que programas como Master Chef, te pueden hacer famoso, contribuyen a dar a conocer el mundo de la cocina, pero no reflejan en realidad como se trabaja en una cocina por dentro. La televisión y los medios son espectáculo. El espectáculo, al final, vende. Los medios y las redes sociales han convertido a los grandes chefs en ídolos; pero, por otro lado, han hecho un flaco favor a la verdadera cocina. (…) Por otra parte, todo este fenómeno gastronómico no es casualidad. España ha sido el buque insignia de la vanguardia culinaria desde hace tiempo. Y cuando se está a la vanguardia de algo, se debe comunicar”, afirma el chef en el video.

Comversaciones Más Cerca es un proyecto impulsado por Brandok Comunicación, con la colaboración de Caja Rural de Navarra, que nace con el objetivo de poner en valor el poder de la buena comunicación en todos los ámbitos. El núcleo de la iniciativa es una plataforma en la que semanalmente se publican videoentrevistas a personas vinculadas de algún modo a Navarra en las que muestran de qué manera la comunicación les ayuda en su día a día. Hablamos de profesionales del periodismo, de la arquitectura, de la medicina, deportistas, entrenadores, directivos de empresas y blogueros, entre otras profesiones.

El ciclo fue abierto el jueves 28 de mayo por Elena Sánchez, periodista de TVE, y siguió con el arquitecto Patxi Mangado y Javier Armentia, coordinador del Planetario de Pamplona. Los siguientes entrevistados confirmados son Javier Molina, pediatra especialista en oncología infantil (2 de julio) y Jon Angulo, director gerente de Hidrorubber (9 de julio).

Comversaciones Más Cerca utiliza el formato vídeo para distribuir las historias inspiradoras de las personas entrevistadas, que compartirán sus experiencias dirigiéndose a profesionales, expertos del sector, marcas, empresarios pero también directamente a cualquier persona interesada en escuchar y aprender cómo aplicar la comunicación en cualquier ámbito de su vida.

El proyecto cuenta con distintos perfiles entre sus entrevistados con el fin de tratar temas complementarios: comunicar para motivar, comunicar para convencer, comunicar para sanar, comunicar para inspirar, comunicar para informar o comunicar para formar son algunas de las propuestas que abordará Comversaciones Más Cerca para construir una visión holística de la comunicación.

Las novedades y vídeos se compartirán cada jueves desde la propia página web del proyecto www.comversaciones.es, en Diario de Navarra y su edición digital, en redes sociales, así como en los espacios digitales de Brandok y de Caja Rural de Navarra.

