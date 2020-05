El sector auto pide un 'plan renove' para reactivar las ventas

14/05/2020 a las 06:00

La maquinaria de ventas de los concesionarios navarros mantiene estos primeros días un prudente ralentí a la espera de que los clientes regresen a las exposiciones con ganas de comprar.

Este esfuerzo de nada servirá si no se estimula la demanda con un “chute” de ayudas públicas para promover la renovación del parque automovilístico, tal como demanda el sector. Aunque los fondos vendrían principalmente del ámbito estatal, tal como pidió recientemente la patronal de la distribución de coches Faconauto a la titular del Ministerio de Industria, Reyes Maroto, desde la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) consideran que hay margen para que el Gobierno foral active un paquete propio que amplíe la cuantía que se descontarán los compradores de turismos. Así lo reclama en el reciente documento sobre medidas de estímulo urgente que envió el lunes al Ejecutivo de Chivite y en el que también se piden ayudas fiscales para la reparación de vehículos.

Precisamente la carga de trabajo en los talleres de los concesionarios navarros está siendo muy elevada en estos primeros días de la fase 1 del desconfinamiento. Miles de automovilistas quieren poner al día sus coches tras casi dos meses sin usarlos. Las llamadas de los clientes para pedir hora para revisiones, mantenimientos y reparaciones han devuelto la habitual carga de trabajo, que en algunos casos ha llegado incluso a la saturación.

“Se ha acumulado todo el trabajo desde que se decretó el estado de alarma y la gente se quiere poner al día”, explica el responsable del grupo Unsáin, Pachi Esparza, que llevan las marcas Renault y Dacia en Pamplona y Nissan y Mazda en Tudela y Estella. Miguel Ayerra, al frente de Seat Iruña Motor, tiene una impresión similar en cuanto al taller, donde se afanan por terminar “los trabajos pendientes desde marzo”. “Tenemos muchas llamadas y las agendamos por orden de recepción y urgencia para dar salida al trabajo de forma escalonada”, asegura.

Quienes se están acercando a los concesionarios están respetando, en general, las recomendaciones sobre higiene y salud, aunque hay excepciones. El gerente de Automóviles Zaray, concesionario de Hyundai en Pamplona, Patxi Ciriza, destaca que la mayoría están concienciados, pero añade que siempre se ven algunas actitudes menos cívicas “como se producen a diario en los supermercados”. En cualquier caso, Ciriza recalca que los empleados de Zaray están toda la jornada con sus prendas de seguridad puestas. “Por respeto mutuo, pedimos a los clientes que cumplan con las normas de higiene. Se dan guantes y mascarillas para aquellos que vienen sin protección”, señala. Ayerra también confirma que la mayoría respetan las indicaciones que se les habían dado por teléfono al concertar cita previa, como “no bajarse del automóvil hasta que se les solicita”.

Ninguno de los responsables de los concesionarios consultados se atreve a vaticinar cuánto durará este repunte en la actividad de los talleres. “Este pico es de trabajo por el trabajo retrasado, pero probablemente luego descienda. ¿Hasta dónde y durante cuánto tiempo? No se puede predecir porque afrontamos algo totalmente nuevo que nadie lo ha visto antes”, razona Esparza. En contraste con la relativa vitalidad de los talleres, las ventas en los primeros días de reapertura está siendo mucho más plana. La mayoría de los negocios apenas registra una decena de visitas diarias, una fracción de lo que es normal por esta época del año, pese a lo cual hay mucha ilusión y ganas de poner toda la carne en el asador. “El lunes conseguimos cerrar una venta. Fue una sorpresa y nos animó a todos mucho”, reconocía Ayerra.

El parón de 2 meses no debería afectar al coche

La mayoría de los coches con menos de diez años, siempre que tengan un buen mantenimiento, no deberían plantear problemas para volver a funcionar pese a permanecer parados un par de meses. El elemento que más sufre en el primer arranque es la batería, cuya carga es posible que esté en un nivel bajo por la falta de movimiento. Si ya tiene más de cuatro años, podría haberse agotado y requerir su sustitución. Por lo demás, la alta calidad de los aceites modernos y su rápida capacidad de lubricación, que alcanza en unos instantes todos los órganos mecánicos esenciales, debería facilitar una puesta en marcha sin problemas.

5 precauciones en el primer arranque



1 Niveles. Antes de nada, compruebe que el vehículo cuenta con un nivel de aceite y refrigerante adecuados, así como de líquido de frenos.



2 Batería. La falta de movimiento puede haber descargado casi totalmente la batería y es posible que requiera un primer arranque con una batería auxiliar. Si el motor no se pone en marcha rápidamente, no mantenga la llave de contacto girada muchos segundos para evitar el agotamiento total de la batería. En ese caso, busque unas pinzas o llame al seguro si tiene asistencia en viaje para envíe una grúa, que van equipadas con baterías portátiles.



3 Ralentí. Si la batería no da problemas y el coche arranca a la primera, siempre es recomendable dejar el motor unos segundos al ralentí antes de iniciar la marcha para que el engrase llegue a todos los órganos mecánicos. Este consejo está especialmente indicado cuanto más viejo sea el vehículo y menor la calidad del aceite empleado.



4 Presión de los neumáticos. Revise en cuanto pueda la presión de las ruedas, que pueden haber perdido aire durante un largo estacionamiento.



5 Entrar en carretera. Tras varias semanas sin uso, la carga de la batería estará baja. Para recargarla y que no dé problemas, saque el coche a la ronda o carretera y circule al menos durante veinte minutos antes de regresar a casa y parar el motor.

