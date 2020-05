Actualizada 14/05/2020 a las 14:17

La Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Navarra han pedido al Gobierno foral el aplazamiento de la presentación de las autoliquidaciones del ejercicio 2019 del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes correspondiente a establecimiento permanentes.



En una nota ambos organismos explican que las dificultades que padecen las empresas ante la crisis de la COVID-19 les llevan a solicitar esta modificación de los plazos, establecidos por la normativa entre el día 1 del quinto mes y el 25 del séptimo mes siguientes a la conclusión del periodo impositivo.



Es decir, el plazo de la campaña del Impuesto sobre Sociedades cuyo periodo impositivo coincida con el año natural comienza el 1 de mayo de 2020 y terminará el 27 de julio de 2020 (ya que el día 25 es sábado).



Ahora CEN y la Cámara solicitan el alargamiento de estos periodos para hacer compatible el plazo fiscal con lo dispuesto para los plazos mercantiles en el Real Decreto de medidas para hacer frente al impacto de la COVID-19, que recoge la suspensión hasta finalizado el estado de alarma de la obligación de formular las cuentas anuales, ordinarias o abreviadas, individuales o consolidadas en el plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social.



De hecho, desde CEN y Cámara Navarra advierten de que la campaña del Impuesto sobre Sociedades puede resultar incompatible con estos plazos mercantiles señalados en los casos de entidades que no puedan cumplir con los plazos ordinarios de formulación y aprobación de las cuentas anuales.



"Podría darse incluso el caso de que una empresa tuviera que presentar una autoliquidación del Impuesto del ejercicio 2019 sin que las cuentas de este ejercicio estuvieran aprobadas", advierten.



Por tanto, ante la alteración de las fechas de formulación y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2019, CEN y Cámara Navarra consideran que debe modificarse el Impuesto sobre Sociedades, y sugieren que podría ponerse un límite al plazo de declaración, no más allá del 26 de octubre de 2020.



Según CEN y Cámara Navarra, estas medidas contribuirán a la "compatibilidad lógica" de la legislación mercantil y fiscal y a la facilitación del cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias en este "periodo de graves problemas económicos y formales para las empresas".



Estas propuestas se suman a las que CEN y Cámara Navarra ya trasladaron al Gobierno foral en marzo tras la declaración del estado de alarma en su documento de "Propuestas necesarias de medidas de índole fiscal”, donde subrayaron el "grave problema" de liquidez al que se enfrentan las empresas.



También recalcaron la necesidad de aprobar medidas financieras como créditos y avales, así como moratorias o aplazamientos de pagos de impuestos y cotizaciones a las administraciones.