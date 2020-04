Actualizada 13/04/2020 a las 12:57

UGT de Navarra ha instado a las empresas a "garantizar la salud y seguridad de sus plantillas en su vuelta al trabajo a partir de este martes con la reactivación de las actividades no esenciales".



En un comunicado, el secretario general del sindicato en la Comunidad foral, Jesús Santos, ha hecho hincapié en "la necesidad de mantener la salud y seguridad en el desplazamiento a los centros de trabajo y dentro de los mismos, para lo cual las empresas deben proveer a sus trabajadores de los instrumentos necesarios para protegerse".



"Hay que garantizar la distancia entre trabajadores, no puede nadie hacernos elegir entre trabajar seguros o tener dificultades para nuestro empleo. Esa disyuntiva no existe, tenemos que conseguir que el martes la actividad se reanude de acuerdo con las posibilidades que tengamos pero, sobre todo, manteniendo la plena seguridad y salud", ha reclamado.



Para reforzar la vuelta al trabajo con "garantías de seguridad", UGT ha elaborado una guía sobre cómo debe reanudarse la actividad y en qué condiciones, para lo que, según ha dicho, "los comités de higiene y salud de las empresas trabajarán a pleno rendimiento".



En este sentido, el sindicato ha advertido de que "en aquellas compañías que no cuentan con organizaciones sindicales y con dichos comités, son los empresarios quienes deben extremar las condiciones y los trabajadores quienes deban exigirlas".



"La trabajadora o el trabajador debe exigir esas condiciones y, si no se las garantizan, tiene que acudir al sindicato, en primera instancia, y a la Inspección de Trabajo, para que se las pueda garantizar", ha subrayado el secretario general de UGT de Navarra.



En la misma línea, Jesús Santos ha alertado de que si este martes "no se cumplen las garantías necesarias en la vuelta a la actividad y la pandemia del coronavirus se sigue extendiendo, el sacrificio económico y social de las semanas anteriores no habrá servido para nada".



"Por eso también es importante que nosotros tengamos la responsabilidad de decir 'no', de decir 'así no'. Debemos volver al trabajo en unas condiciones que podamos garantizar nuestra salud y nuestra seguridad", ha reivindicado.

