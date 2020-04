Luis García (SEPE): “La prestación por ERTE no se cobrará hasta el 3 o 4 de mayo”

12/04/2020 a las 06:00

Luis García Ortego llegó al cargo de director provincial del SEPE, el antiguo INEM, hace apenas seis meses. Funcionario del Gobierno de Navarra en excedencia, su experiencia en materia de empleo se fraguó sobre todo durante la década que trabajó en el Servicio Navarro de Empleo. Nada hacía presagiar la “situación inédita” que le está tocando vivir al frente del organismo que dirige, y que es el encargado de gestionar las prestaciones vinculadas al empleo, entre otras, las relativas a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). “Pero la autoridad laboral, la que decide, es el Gobierno de Navarra”, matiza. “Nosotros solo ejecutamos lo que aprueba”.



¿Cómo han vivido este último mes en las oficinas del Sepe en Navarra?

Ha sido muy complicado. No solamente por el tema de los ERTES, sino por el incremento que ha habido en el número de prestaciones normales, las de desempleo y subsidios. Comparado con marzo de 2019, hemos gestionado un 20% más de solicitudes de este tipo de prestaciones.



¿El aumento en este tipo de prestaciones también está vinculado con la crisis por el Covid-19?

Sí. La actividad económica era normal y no tenía por qué haber sido muy distinta en materia de desempleo al mes de marzo del año pasado de no haberse dado esta situación.



En cuanto a las prestaciones por ERTE, ¿en qué punto están?

Para finales de marzo prácticamente no habíamos grabado en el sistema ningún expediente de regulación.



¿No han tenido capacidad?

No, no la hemos tenido. Tanto las solicitudes que tramitan las empresas como las instrucciones desde Madrid sobre cómo gestionar estos expedientes, que se están grabando en el sistema de una forma nueva, no nos han llegado hasta finales de marzo. Los sistemas de registro electrónico de la administración estatal se colapsaron. Las empresas también colapsaron el trabajo de las gestorías y asesorías. Fue todo a la vez. Además, consideramos más prioritario tramitar el gran volumen de expedientes de prestaciones por desempleo, así que aplazamos un poco la de los ERTES. No es lo mismo alguien que se queda desempleado que alguien que tiene contrato en vigor.



¿En qué situación se encuentran ahora?

El 1 de abril hemos empezado ya a grabar expedientes de regulación de trabajadores y continuamos también con un volumen muy importante de gestión de prestaciones por desempleo. A fecha 8 de abril, hemos tramitado 3.257 prestaciones (tanto por ERTES como por desempleo), casi un 86% más que en la misma fecha del año pasado. Para simultanear las dos cosas hemos contado con un refuerzo de 9 personas en plantilla, de la que me gustaría destacar su nivel de compromiso.



¿Cuántos eran?

Estábamos algo más de 70 personas y con eso hemos tenido que hacer frente a todo este aluvión. Ahora estamos alrededor de 80, aunque hay que descontar los que están de baja, dos o tres por coronavirus. El día 16 de marzo se cerraron las oficinas al público, lo cual hace todavía más difícil el trabajo. Hemos tenido que llamar a las personas una a una, y eso hace que tramitar cada expediente cueste mucho más tiempo. Los días festivos de Semana Santa estamos trabajando más de la mitad de la plantilla. Gracias a todo esto, esperamos gestionar en el mes de abril las prestaciones normales más todo el volumen de ERTES que nos van llegando.



¿Creen que el grueso de las solicitudes ya se han presentado?

Sí.



¿Cuántas prestaciones por ERTE pueden haber gestionado ya?

El problema es que la cifra que pueda dar no es significativa. Los primeros expedientes que nos han llegado son de empresas pequeñas, así que te puedo decir hoy que han sido 2.000 o 3.000 y dentro de cuatro días pueden haber subido a 10.000. A las empresas grandes les ha costado más tener listo y depurado todo el listado de trabajadores, así que empezaremos a grabarlas en los próximos días. La cifra buena será la de final de mes.



¿Cuándo empezarán los trabajadores afectados a cobrar las prestaciones?

En mayo. El sistema habitual es que las prestaciones que se tramitan y se graban el último día del mes, se pagan el día 10 del mes siguiente, porque en esos 10 días hay un proceso de cruce de datos con la Seguridad Social y con otros organismos. En esta ocasión, el SEPE central ha llegado a un acuerdo con todo el sector bancario para adelantar el pago al día 3 o 4, y este mes la gran mayoría de perceptores de prestaciones las han cobrado ya ese día. Esperamos que en mayo pase lo mismo y, en el caso de los ERTES, se cobre el 3 ó el 4 lo correspondiente a abril y lo que quedaba pendiente de marzo.



¿Lo que cobra una persona que está en ERTE varía mucho, hay una horquilla muy amplía?

A nosotros la empresa nos pasa la información con la base de cotización diaria. Sobre eso nosotros calculamos la base diaria, y lo que se abona es el 70%, con unos topes. Aproximadamente 1.100 euros para personas sin hijos: con un hijo, 1.200 y pico; y con dos hijos, unos 1.450. Se da una circunstancia: el sistema que ha generado el SEPE no ha podido modificar uno de los parámetros, que es el tope por hijo. De modo que se va a pagar a todo el mundo como si no tuviera hijos. Y cada persona va a tener que reclamar individualmente para que se les abone la diferencia.



¿Cuándo se tiene que hacer la reclamación?

Cuando reciban la prestación.



Y esa diferencia, ¿se abonaría al mes siguiente o en el momento?

Al mes siguiente.



Así que hasta junio la gente con hijos no habrá recibido todo lo que le corresponde.

Eso es. Prevemos que vamos a tener miles y miles de reclamaciones individuales, no solo por el tema de los hijos, también para corregir otros datos. Y hay que atender uno a uno. Calculamos que aproximadamente el 50% de prestaciones por ERTE las vamos a tener que revisar.