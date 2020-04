Actualizada 01/04/2020 a las 12:59

Todos los clientes de CaixaBank con derecho a prestación por desempleo y que hayan cobrado la misma el mes pasado podrán disponer de esos fondos en sus cuentas el próximo 3 de abril, siete días antes de lo habitual. El procedimiento no requerirá de ninguna petición ni trámite administrativo extraordinario, ya que se realizará de forma automática gracias al trabajo previo de varios equipos destinados por la entidad presidida por Jordi Gual y cuyo consejero delegado es Gonzalo Gortázar a esta iniciativa.

Además, los beneficiarios de la prestación podrán seguir cobrando la misma en estas condiciones favorables mientras dure la situación de excepcionalidad sanitaria. Aquellos nuevos receptores podrán cobrar la prestación a medida que las autoridades remitan la información necesaria para el pago a la entidad financiera.



CaixaBank toma estas medidas para apoyar a las autoridades a paliar los efectos económicos negativos del COVID-19, en este caso de las familias más vulnerables, teniendo en cuenta que la mayoría de los recibos del hogar llegan en los primeros días del mes. También se logrará un movimiento escalonado de personas que de forma imprescindible se vean obligadas a desplazarse a retirar efectivo, incidiendo en las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus.



A LA OFICINA, SÓLO EN CASO DE FUERZA MAYOR



CaixaBank, como el resto de entidades financieras, tiene la consideración de servicio esencial a la ciudadanía, por lo que sigue prestando servicio a través de su red de oficinas. Solo en el caso de tratarse de una causa de fuerza mayor debe acudirse a la sucursal, solicitando cita previa y guardando las medidas de protección necesarias. En todo caso, se recomienda el uso de los cajeros automáticos para las retiradas de efectivo y otras gestiones.



Además, los clientes tienen a su disposición la banca online CaixaBankNow, que opera con normalidad, y el uso de tarjetas de crédito. CaixaBank tiene presencia en el 100% de las ciudades con más de 10.000 habitantes, en el 94% de los municipios que superan los 5.000 habitantes, y es la única entidad financiera en 229 localidades del país.



Esta nueva medida se enmarca en la iniciativa #ContigoMásQueNunca puesta en marcha por CaixaBank para estar al lado de sus clientes, accionistas, empleados y sociedad en general ante la pandemia del coronavirus, con acciones como la ampliación de la moratoria hipotecaria, el adelanto de las pensiones, la condonación de alquileres y los 25.000 millones en una línea de préstamos preconcedidos para pymes y autónomos.

Asimismo, CaixaBank también se ha unido a las entidades integradas en la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) para no cobrar comisiones en los cajeros automáticos mientras dure el estado de alarma, y ha implementado la subida de veinte a cincuenta euros del tope para no tener que introducir el PIN en los pagos con tarjeta, evitando todo contacto con superficies físicas gracias a la tecnología contactless.

