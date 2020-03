El escaso margen para la hibernación empresarial provoca una caótica jornada

Actualizada 31/03/2020 a las 08:14

El arranque de la jornada de este lunes en las empresas navarras resultó un completo caos con dudas, preguntas y mucha confusión en torno al Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, que ordenaba la paralización de todas las actividades no esenciales. La aplicación práctica de los supuestos recogidos en el texto legal, que se publicó de madrugada entre el domingo y el lunes, dejaba bastantes lagunas a las que era imposible dar respuestas claras. Las interpretaciones contradictorias, agravadas por la falta de tiempo para reaccionar, provocaron una parálisis inicial que nadie sabía cómo desencallar y que se prolongó toda la mañana.



El secretario general de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), Carlos Fernández Valdivielso, recordaba que, pese a que el Real Decreto había sido anunciado el sábado, no se publicó hasta “ultimísima” hora del domingo. “Es un texto que no se ha consensuado con los agentes económicos y sociales, por lo que su aplicación está resultando caótica. Durante el fin de semana circularon varios borradores, pero como no eran una información fiable tampoco servían para aclarar la situación”, lamentaba.



EMPRESAS EN EL "DISPARADERO"



La CEN había recibido las llamadas de innumerables empresas que no sabían qué hacer y que estaban siendo atendidas telemáticamente por el personal de la asociación patronal para “recuperar un cierto orden a lo largo de la jornada”. Fernández Valdivielso advertía del daño a la industria que iba a provocar la paralización y destacaba que muchas empresas tenían pedidos en marcha que no podían dejar de atender en la jornada de margen que daba el Real Decreto.



“A ello se suma el retraso en la tramitación de los ERTE, lo que contribuye a poner en el disparadero a muchas empresas y genera una gran inseguridad jurídica”, alertaba. La principal fuente de dudas, según resumía el portavoz de la CEN, estaba en el artículo 4, que hablaba de la posibilidad de mantener una “actividad mínima indispensable”. Respecto a si la orden de paralización había afectado particularmente a algún sector o actividad, Fernández Valdivielso apuntaba que las dudas provenían de todo tipo de empresas.



Desde UGT, su secretario general en Navarra, Jesús Santos, acataba como necesaria la paralización de toda actividad no esencial decretada a partir del “aval técnico” de los especialistas. No obstante, criticaba la “inseguridad jurídica” que provocaba el Real Decreto y el escaso margen que daba para hacerlo efectivo tras su publicación. Entre otras, mencionaba las dudas en torno a la posibilidad de compatibilizar los permisos recuperables con un ERTE y la desigualdad entre las empresas que habían solicitado previamente un procedimiento de regulación de la plantilla y aquellas otras que no lo habían planteado todavía.



“En algunos casos, el Real Decreto deja bastante claro que hay que parar, pero en otros no. ¿Qué pasa con todas aquellas empresas que fabrican piezas y repuestos para sectores declarados esenciales como la energía? La cantidad de posibles usos para algunos materiales, como el papel, el cartón o el caucho, también genera dudas”, resumía Santos. El máximo responsable de UGT en Navarra también se mostraba molesto porque el texto legal no mencionaba a los sindicatos y las organizaciones patronales entre las actividades esenciales, punto que había trasladado tanto al Ejecutivo foral como al delegado del Gobierno.



Por parte de CC OO, se censuraba la “tranquilidad” con la que se había tomado el Gobierno central la publicación del Real Decreto, que llegó “tan solo un cuarto de hora antes de su puesta en marcha”. “Se debía haber demostrado más capacidad y diligencia sobre una cuestión que afecta a millones de trabajadores y miles de empresas”, lamentaba su secretario general, Chechu Rodríguez. Pese a ello, defendía que el texto era “claro” y consideraba que tampoco se podía entrar “en más detalle” porque se hubiera necesitado publicar “un libro de texto”.



Rodríguez reconocía que en algunas empresas iba a resultar necesario analizar si estaban afectadas o no por la paralización, algo que debería estudiarse “caso por caso”. También criticaba los llamamientos hechos por algunas empresas para mantener la producción acogiéndose al artículo sobre la “actividad mínima”. Entre los aspectos positivos, destacaba la obligatoriedad de negociar con la representación de las plantillas la forma de recuperar el permiso pagado hasta el 9 de abril.

Paralizada la construcción de cerca de 2.000 viviendas en toda Navarra



Una de las actividades más afectadas por el nuevo Real Decreto del Gobierno es la de la construcción y, en concreto, el subsector residencial. Entre 1.500 y 2.000 viviendas que se estaban construyendo en la comunidad, fundamentalmente en Pamplona y Comarca, en las zonas de Lezkairu, Erripagaña, Mutilva y Berriozar, tuvieron que parar completamente, lo que afectó a alrededor de 4.000 trabajadores directos, según las estimaciones que manejaba este lunes el presidente de la Asociación de Construcciones y Promotores, Juan Las Navas. “Esta cifra podría superar los 10.000 trabajadores si se suma todo el empleo indirecto que generan esas obras”, añadía. Los responsables de obra tuvieron que revisar ayer a contra reloj que todos los tajos se habían finalizado correctamente, así como la implantación de medidas de vigilancia.