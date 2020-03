Actualizada 31/03/2020 a las 08:02

Sobre el papel, son miles las empresas que están obligadas a parar en Navarra en virtud del nuevo decreto del Gobierno. Pero la casuística es diversa, la cadena de suministro no puede romperse y son numerosas las industrias que aun no siendo esenciales tienen clientes que sí lo son. Y de ahí que este lunes la situación que se vivió en la comunidad distara mucho de un cese radical de actividad. En parte, influyeron los ecos de la moratoria de 24 horas al cierre de toda actividad no esencial que se aprobó el domingo in extremis. Pero, sobre todo, la posibilidad de que las empresas obligadas a aplicar el permiso retribuido recuperable puedan mantener una actividad mínima, recogida en el propio decreto, y por la que han optado, coinciden empresas y sindicatos, el grueso de compañías. Así afrontan cuatro de ellas la situación.



INDUSTRIAS DEL CAUCHO: CINTAS TRANSPORTADORAS



La situación vivida este lunes en esta empresa, que emplea en Artica a medio centenar de empleados, fue reveladora de la confusión generada por el decreto del Gobierno. La dirección trasladó por la mañana a la plantilla que continuarían funcionando con normalidad amparándose en su parte de la producción destinada a cintas transportadoras para la industria alimentaria. A partir de la 13.30 horas, fueron llegando trabajadores del turno de tarde, mientras en el exterior, un camión era descargado por una carretilla. Su operario trabajaba sin protección. El aparcamiento estaba atestado de coches y el humo de una de las chimeneas delataba que en la fábrica se seguía trabajando a pleno rendimiento. “Sólo nos han proporcionado desinfectante de cocina y tenemos que compartir los vestuarios sin poder respetar la distancia de seguridad”, se quejaba el presidente del comité, Emilio Galera (CC OO). Entiende que si es necesario seguir trabajando para producir cintas para la alimentación se debe ajustar el número de operarios. Según Galera, la Policía Municipal se personó dos veces en las instalaciones mientras la dirección trataba de conseguir un justificante para no echar el cierre. Diario de Navarra intentó sin éxito contactar con sus responsables.



IED ELECTRONICS: MATERIAL ELÉCTRICO



Con actividad en China e India, además de en España, IED Electronics suministra materiales para el mantenimiento de molinos. Este lunes, cuenta Iñigo Ayerra, lo siguieron haciendo mientras valoraban con sus clientes el cierre de la empresa que emplea a cincuenta trabajadores. El área renovable no es el único frente que tienen abierto. También suministran material a la industria y llevan dos semanas metidos en la fabricación de mascarillas y respiradores. “Queremos contribuir a que esto acabe lo antes posible, pero tratando de que nuestra actividad se dañe lo menos posible”. Ayer mismo iban a empezar a trabajar a dos turnos para dar salida al incremento de la demanda en el área de renovables. “Teníamos contratada a gente temporal a los que tendremos que pagar, pero que ya no van a venir”. Reconoce Ayerra que le da miedo que parte de esa demanda de renovables la termine asumiendo alguno de sus competidores. La otra parte de actividad, la industrial, dice que les preocupa menos por ser “clientes más fieles” y “un producto más a medida”. Lo peor, lamenta, la gestión de este nuevo cierre. “Que llevemos veintipico horas de locura y apenas hayamos dormido es lo de menos. Pero no sabemos qué va a terminar pasando. Estoy dando planes de contingencia a mis clientes en un escenario que igual no puedo cumplir. Si el 14 arrancamos lo tendré controlado, pero si lo vuelven a alargar nos habrán matado”.



INDUSTRIAS SAN ISIDRO: MUEBLES DE TERRAZA



Esta pyme del metal, dedicada a la fabricación de muebles de terraza de diseño y con clientes en 45 países, era otra de las que ayer debía cerrar. Pero, por la mañana, uno de su clientes les envío una carta que les ha llevado a cambiar de planes. “Ellos son actividad esencial y tenemos que servirles los pedidos pendientes”, explica Luis Unceta Rivas, gerente. Así, aunque han cerrado su actividad principal, mantienen un pequeño retén en un turno (lo integran 6 de los 45 trabajadores) para poder servir dichos pedidos (piezas para máquinas de refrigeración para supermercados). El cierre no será fácil. Temen perder pedidos y clientes a los que, reconoce Unceta, no saben qué decirles.



ESTAMPACIONES NAVARRA: AUTOMOCIÓN



Dedicados a la fabricación de componentes de automoción y línea blanca decidieron anticiparse al cierre presentando un ERTE para todo el mes de abril. “Hasta la semana pasada estuvimos sacando mercancía porque se anticiparon stocks, pero ya veíamos que la mayoría de los clientes o habían cerrado o tenían intención de hacerlo”, asegura su gerente, Óscar Pérez Amatriain. Sostiene que más que perder clientes lo que les preocupa es la situación financiera. “Nadie sabemos cuándo vamos a arrancar ni a qué ritmo y hacer previsiones resulta muy complicado. Es la incertidumbre en todas sus vertientes”.

El transporte de mercancías bajará hasta un 80%



La actividad del transporte de mercancías no vinculada a las ramas esenciales y en manos en buena medida de trabajadores autónomos dependerá a partir de hoy de que las fábricas e industrias a las que se dirijan estos trabajadores estén en disposición de recepcionar sus materiales. “A esas fábricas deberán, de hecho, acudir antes de iniciar su ruta para evitar realizar el viaje en balde”, explica el presidente de Tradisna, Toni Monzó. Este lunes la actividad del sector se mantuvo sin apenas cambios, aunque Monzó espera que a partir de hoy la actividad del sector pueda bajar hasta un 80%. Desde las asociaciones de autónomos, ATA Navarra, UPTA y CEAT, consideran que las medidas adoptadas para tratar de proteger a su colectivo son insuficientes. Para ATA Navarra el domingo se dio “una nueva vuelta de turca cargado sobre las empresas el peso de la crisis” y “dejando en la cuneta a los autónomos”, que no van a tener acceso a la prestación por cese de actividad.



UPTA ha recogido en un documento, para cuya elaboración se ha basado en los datos de la web infoautonomos.com, algunas de las medidas de las que van a poder beneficiarse los autónomos con domicilio fiscal en Navarra que realicen actividades por un importe no superior a 6.010.121,24 euros en 2019. Entre ellas, aplazar las deudas tributarias correspondientes a declaraciones liquidaciones o autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso en período voluntario finalice entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020. También podrán aplazar las retenciones y pagos a cuenta correspondientes al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y al Impuesto sobre Sociedades.

