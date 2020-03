El comité de Volkswagen espera que dudas del Gobierno sobre el ERTE sean solo técnicas

Actualizada 24/03/2020 a las 12:15

El presidente del comité de empresa de Volkswagen Navarra, Alfredo Morales (UGT), ha confiado en que las dudas del Gobierno Foral sobre la consideración de "fuerza mayor" para el ERTE que va a presentar la compañía sean solo de carácter técnico y no "de fondo".



Morales ha comentado que el Gobierno de Navarra ha planteado esas dudas sobre la causa de "fuerza mayor", basada en la afección del coronavirus, "pero no sé si son las dudas lógicas del momento en el que estamos viviendo o son dudas concretas porque hay algo en el propio expediente; esto es lo que a mí me intranquiliza un poco".



Para el presidente del comité, los argumentos de Volkswagen Navarra para cesar la actividad en su planta de Pamplona "encajan perfectamente dentro de las casuísticas que el propio decreto refleja para tramitar el ERTE por fuerza mayor".



"Estamos en ese proceso de incertidumbre; yo sí que estoy convencido de que serán simplemente dudas administrativas y poco más, porque no creo que sean dudas de fondo, en cuanto al argumentario que podamos presentar", ha subrayado.



Morales, quien ha indicado que Volkswagen Navarra presentará el expediente, basado en causas de fuerza mayor, este martes o el miércoles, ha afirmado que "le corresponde al Gobierno aclarar este asunto y a nosotros, seguir con nuestro camino, que es presentar el ERTE".



A partir de ahí, ha dicho, "espero que el Gobierno aclare cuanto antes este asunto, básicamente para tranquilizar a nuestra plantilla", compuesta por casi 5.000 trabajadores.



Al respecto, ha considerado que Volkswagen Navarra "hizo un acto de responsabilidad en todos los sentidos" al cesar la actividad, que argumentó en dos motivos fundamentales: "Uno fue porque no teníamos personal para trabajar por efecto del coronavirus y otro, que no se podía garantizar la seguridad de la plantilla".



Hay que tener en cuenta, ha agregado, "que más de 1.200 personas trabajan en espacios reducidos en líneas de montaje, así que el efecto multiplicador de contagio de mantener la actividad en Volkswagen Navarra hubiera sido de una irresponsabilidad absoluta".



"Pensamos que serán dudas de procedimiento o administrativas, pero en ningún caso de fondo, porque espero que nadie pueda dudar de que hay un caso de fuerza mayor en el paro de Volkswagen", ha asegurado.