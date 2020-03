El pequeño comercio, ante la tentación del desánimo

Actualizada 02/03/2020 a las 14:21

¿Cómo afrontar el desánimo ante la crisis, el día a día de la jornada laboral y el entorno cambiante? Lluís Serra propone la 'Metamorfosis', proyecto de mejora personal profesional en el que "pequeños cambios producen grandes resultados". Este conferenciante, formador y provocador digital ofrecerá el jueves día 12 en Pamplona una charla "motivadora" organizada por Ensanche Área Comercial.

"En nuestro día a día, las personas caemos en el desánimo pensando que no hay cambio posible si el entorno no cambia. Tras muchos años de crisis y de consumo estancado hemos decidido organizar esta jornada ya no sólo para nuestros asociados, sino para cualquier persona necesitada de un empujón de motivación realista: empresarios, estudiantes, emprendedores, mandos intermedios, jóvenes, mayores...", explica esta asociación de comerciantes, que ya ha contado en ocasiones anteriores con Lluís Serra para sus actividades de formación.



Chus Alonso, gerente de Ensanche Área Comercial, explica que se trata de una charla "motivadora que nos inspire a tener una actitud más positiva dentro de nuestra realidad, y encontrar las razones para estar motivado, tanto en el trabajo como en la vida diaria personal. Enriquecer nuestra vida en todos los ámbitos, porque todo influye a posteriori en nuestro rendimiento del trabajo".



'Metamorfosis' aborda la "mejora personal y continua". Para ello, Lluís Serra hablará de formas de ser, liderazgo consciente, de calidad de vida, sueños, deseos, compromiso, esfuerzos y también de actitud, optimismo, pasión y diversión. La charla tendrá lugar en el IES Plaza de la Cruz de 14:30 a 16:30 horas, un horario pensado para facilitar la asistencia a los pequeños comerciantes. El precio del evento es de 5 euros. Los interesados pueden inscribirse en www.areacomercial.com