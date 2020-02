El NCID de la Universidad de Navarra, mejor 'think tank' universitario de España

Actualizada 13/02/2020 a las 11:40

El Navarra Center for International Development (NCID) de la Universidad de Navarra es el mejor ‘think tank’ universitario de España y el número 54 del mundo, según el Global Go To Think Tank Index Report de 2019 elaborado por la Universidad de Pensilvania (EE.UU.). Es el quinto año consecutivo que el NCID aparece en este ranking, donde ha aumentado tres posiciones desde 2017 y es el único centro español en esa categoría.

Además de confirmar una tendencia de mejora, esa posición coloca al NCID, que pertenece al Instituto Cultura y Sociedad (ICS) de la Universidad de Navarra, como un centro de investigación relevante con un perfil internacional, junto a otros ‘think tanks’ que forman parte de universidades líderes a nivel mundial.

El Global Go To Think Tank Index Report 2019 ha analizado más de 8.100 centros de investigación. Más de 12.800 periodistas, donantes públicos y privados, y encargados de hacer políticas han colaborado en el análisis. Los criterios de selección han incluido temas como calidad del personal, el desempeño e impacto académico, y las relaciones institucionales, entre otros.

Esta clasificación significa para el NCID un impulso para seguir mejorando el trabajo y el impacto de la investigación, así como su presencia internacional, sus contribuciones generales y la presencia en los medios de comunicación, más el alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.



EVALUACIÓN DE IMPATCO DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS



El NCID es un centro de investigación que aúna un equipo interdisciplinar de economistas, politólogos, periodistas, historiadores y urbanistas. Sus esfuerzos se centran en contribuir a las políticas para aliviar la pobreza extrema en África Subsahariana, Centroamérica y el Sudeste Asiático. El centro realiza tanto investigaciones cuantitativas en el campo de la economía del desarrollo, como cualitativas en el campo de la ciencia política.

Sus principales áreas de estudio son el conflicto, la gobernanza, la educación, la democracia, la planificación urbana y el desarrollo institucional, entre otros. Para ello usan técnicas como el diseño de regresión discontinua, la cointegración fraccional, diferencias en diferencias, etc. A su vez, su objetivo es contribuir al debate público sobre desarrollo a través de contribuciones generales, entre las que se incluyen análisis cualitativos de tendencias, reseñas de libros e informes sobre países en desarrollo.

Apúntate a nuestro boletín de DN Management para recibir cada jueves en tu correo las noticias más importantes sobre empresa y emprendimiento Quiero apuntarme

Etiquetas Universidad de Navarra

Selección DN+