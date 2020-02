El comité de empresa de Padre Menni se movilizará a favor del convenio

Actualizada 13/02/2020 a las 11:35

El comité de empresa de Padre Menni de Pamplona, compuesto por 3 personas de ELA, 3 de CC OO, 2 de LAB y 1 de UGT, se movilizará en los próximos días para que se firme cuanto antes el convenio de empresa, tras "más de dos años de bloqueo".



Así lo ha expuesto en un comunicado la representación sindical, que ha precisado que la dirección de la empresa se muestra de forma continua "muy intransigente", "sin voluntad real de acuerdo y despreciando a las trabajadoras y trabajadores".



Frente a ello, ha continuado el comité de empresa, "se encuentra la plantilla que en todo momento ha demostrado capacidad para el acuerdo, incluso realizando un esfuerzo considerable en sus reivindicaciones para facilitar los conciertos con el Gobierno de Navarra durante el pasado mes de enero". Las últimas reivindicaciones planteadas son totalmente básicas y económicamente asumibles por parte de la empresa, ha añadido.



Según ha indicado el comité, hay que tener en cuenta que no disponer de convenio colectivo de empresa genera "inestabilidad, incertidumbre y unas malas relaciones" entre la dirección y la plantilla lo que "sin duda puede afectar al servicio que se presta".



Los sindicatos han subrayado que el sector residencial en Navarra es un ámbito feminizado, "con bajos salarios y una alta precariedad". En este sentido, han manifestado que "es importante que se vayan mejorando las condiciones de trabajo de estas plantillas". Y es, también, fundamental que los derechos adquiridos conseguidos en anteriores negociaciones no se vean deteriorados, han agregado.



Por último, el comité de empresa ha considerado que "las personas residentes, las familias y la plantilla no se merecen una dirección tan poco dialogante y receptiva". "Son quienes aseguran una buena atención, son quienes cuidan con mucha profesionalidad a las personas residentes, y son quienes harán viable o no la residencia", ha concluido.

Etiquetas Huelgas

