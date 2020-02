Institución Futuro, uno de los think tanks más relevantes para la Universidad de Pensilvania

Actualizada 01/02/2020 a las 22:52

Institución Futuro ha sido reconocido por octavo año consecutivo como uno de los think tanks más importantes a nivel internacional, según el informe 'Global Go To Think Tank', elaborado por el Dr. James G. McGann, de la Universidad de Pensilvania que este año alcanza su 14ª edición. Además, se coloca como el quinto mejor centro de pensamiento español.

El centro navarro reafirma además su buena posición como mejor think tank independiente -2ª posición a nivel nacional- y mejor think tank de Europa occidental, y aparece un año más en el ranking en áreas más específicas como el estudio de políticas económicas, la transparencia y buena gobernanza, el mejor uso de internet, de redes sociales y gestión de medios de comunicación, ha destacado Institución Futuro en un comunicado.

En la edición de 2019 participaron cerca de 4.000 expertos -periodistas, 'policymakers', donantes públicos y privados y profesionales del mundo de los think tanks- que valoraron en una encuesta internacional los think tanks más relevantes en un total de 28 categorías.

En el ranking figuran otros cuatro centros españoles: Cidob, Real Instituto Elcano, Faes y Fundación Alternativas, todos ellos de ámbito de estudio nacional e internacional. Otros centros de pensamiento españoles aparecen en el ranking de mejores think tanks de Europa occidental: el Institut Europeu de la Mediterrania (IEmed), Fedea, el Instituto Juan de Mariana y Euromesco.

A nivel mundial los think tanks más destacados son Carnegie Endowment for International Peace (EEUU), Bruegel (Bélgica), French Institute of International Relations (IFRI) (Francia) y Center for Strategic and International Studies (CSIS) (EEUU). Brookings Institution (EEUU) ha sido nombrado centro de excelencia, por haber sido nombrado mejor think tank mundial por tres años consecutivos.

Institución Futuro es una entidad privada, sin ánimo de lucro y de libre asociación, que "diseña y promueve un mejor futuro para la sociedad navarra a través del desarrollo de sus empresas e instituciones". Analiza políticas públicas y presenta ideas y propuestas innovadoras, logradas a través de sus investigaciones y actividades, a la sociedad y a los agentes que pueden llevarlas a cabo.

El think tank, presidido por José María Aracama, cuenta con medio centenar de socios y trabaja en áreas como la competitividad, la innovación, el emprendimiento y la formación.

Apúntate a nuestro boletín de DN Management para recibir cada jueves en tu correo las noticias más importantes sobre empresa y emprendimiento Quiero apuntarme

Etiquetas Institución Futuro

Selección DN+