Actualizada 06/01/2021 a las 06:00

1 ¿Cómo ha sido 2019 para su organización y su sector?

2 2020. ¿Previsión?¿Habrá creación de empleo?

3 ¿Qué pide al nuevo Gobierno nacional y regional?

Ildefonso Gámez, presidente de Tradisna: "Sin módulos, la subida en la carga fiscal puede ser de hasta un 300%"

1 Como para muchos sectores, 2020 ha sido un año duro para el transporte. La llegada de la pandemia nos puso en la primera línea de fuego de cara a la opinión pública y nuestro sector fue reconocido como esencial. Pero a pesar de ello los problemas han sido continuos: falta de medidas de seguridad al principio, problemas con los cargadores, constantes cambios en las normativas sanitarias para acceder a los países de la UE, el cierre de restaurantes etc. No somos héroes, hemos hecho nuestro trabajo en condiciones muy duras.



2 El principal cambio al que se va a enfrentar el transporte en Navarra en 2021 va a ser el planteado por Gobierno de Navarra para la tributación del IRPF, que ya no será por módulos. La intención del Ejecutivo de implantar el llamado régimen de estimación directa especial puede suponer un incremento de la presión fiscal muy alarmante para el transportista con subidas de hasta un 300% en la carga fiscal. Lo que pedimos ahora es un diálogo, un consenso real que no ha existido y un periodo de adaptación que creemos totalmente necesario para el autónomo.



3 Son muchas las peticiones que hacemos a los diferentes gobiernos: erradicar las falsas cooperativas y las “empresas buzón”, inversión real en nuestras carreteras sin coste alguno para el transportista (ya pagamos suficiente vía impuestos), el reconocimiento de las enfermedades profesionales, la implantación de un régimen sancionador para empresas morosas, no a la 44 toneladas sin contraprestaciones, sí a los módulos etc.

Miguel Suárez, presidente de ANET: "El impacto ha sido dispar, con una reducción general del 20%"

1 Ha sido un año complicado, en el que muchas de nuestras empresas se han visto obligadas a parar sin recibir ninguna ayuda a cambio, como es el caso del sector del transporte de viajeros turístico (45% de la facturación del sector). En lo que respecta al transporte de mercancías y la logística el impacto ha sido distinto según sus clientes, pero con una reducción general del 20% sobre 2019.

2 Nuestras empresas se han adaptado a las nuevas medidas de seguridad rápidamente. El transporte de viajeros ha demostrado ser seguro y esperamos su reanudación para compensar los 0 ingresos a los que se ha enfrentado este año. El transporte de mercancías ha continuado en unas condiciones de trabajo muy difíciles que esperamos que mejoren, sobre todo tras haber demostrado ser esencial.





3 Pediríamos un plan de recuperación real para el transporte, que sea consensuado, y no más impuestos como los peajes en Navarra. Pese a ser un elemento fundamental en la movilidad, la cadena de suministro, economía y competencia de nuestra región y país, el transporte por carretera es el gran olvidado, y si no se le ayuda, no habrá quien tome el relevo.

Pablo Andueza, Gerente de Transportes cruz: "Es momento de ayudar; los peajes van en la dirección opuesta"

1 Un año muy difícil. En los peores momentos de la primera ola la gestión se tornó muy complicada. Se generaron situaciones a las que nunca nos habíamos enfrentado, y tuvimos que desarrollar una capacidad de reacción y adaptación en un tiempo récord. A todo ello se añadía la tremenda responsabilidad de ser uno de los eslabones de la cadena de suministro de alimentación en un momento tan crítico. El inmenso esfuerzo de nuestro equipo humano y el compromiso de nuestros clientes y proveedores han sido claves para salir adelante.

2 Se presenta un año con mucha incertidumbre. No sabemos cuándo ni cómo se producirá la ansiada recuperación. Pero lo que sí sabemos es que será lento. El reto logístico que conlleva la aplicación de estas vacunas es mayúsculo. Pero confiamos en que volveremos a adaptarnos. Al mismo tiempo necesitamos ir mirando hacia el futuro, planificando el medio y largo plazo para cuando llegue la recuperación. Esta situación que estamos viviendo ha producido cambios sobre todo en la forma de relacionarnos. Y muchos de ellos han llegado para quedarse.

3 Les pediría que dejasen a un lado los planteamientos partidistas e ideológicos. La prioridad debe ser la solución de la crisis sanitaria, pero sin olvidarnos de la situación económica. Es el momento de ayudar y apoyar a las empresas, como motor de la recuperación, de la creación de empleo y de generación de riqueza. Los planteamientos de incremento de la presión fiscal, o como en el caso de Navarra de implementación de nuevos peajes para el Transporte, van en dirección opuesta a favorecer la recuperación de las empresas.

