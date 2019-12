Laboral Kutxa prevé que Navarra crezca un 2,2% y que el paro se sitúe en el 7,9%

Actualizada 18/12/2019 a las 15:32

Laboral Kutxa prevé un crecimiento de la economía navarra del 2,2% en el año 2020, frente al 1,6% de España, y que la tasa de paro se sitúe en el 7,9%. Según las previsiones de la entidad, entre 2019 y 2020 se generarán 12.000 empleos en la Comunidad foral.

Así lo ha señalado el director de estudios de Laboral Kutxa, Joseba Madariaga, que ha sido el encargado de presentar este miércoles en rueda de prensa el informe 'Perspectivas económicas para 2020', junto al director de Desarrollo de Negocio de la entidad, Ibor Urgoiti.

Madariaga ha remarcado que Navarra "comparte el patrón común" de España y otros países europeos, si bien ha subrayado que "las tasas de la Comunidad foral, en comparación de las europeas, son sensiblemente superiores y la desaceleración ha sido mucho menos acusada".

En este sentido, en cuanto a la producción, ha destacado que "muestra un elevado dinamismo tanto en el apartado de material de transporte como bienes de equipo, con tasas de crecimiento del 32% o 33%, respectivamente", lo que "hace que en su conjunto el crecimiento de la producción industrial sea del 15%, una cifra muy elevada". Y ha considerado "reseñable" que la producción de turismos en Navarra se encuentre en estos momentos en "máximos" de los últimos años.

Respecto al sector exterior, visto desde la perspectiva de productos, ha destacado que ofrece "un panorama positivo en cuanto al comportamiento de los vehículos frente al resto de bienes" y, desde la perspectiva geográfica, ha explicado que "se puede apreciar la desaceleración de las exportaciones a la UE, mientras que la tasa de crecimiento al resto de países muestra un elevado dinamismo".

Asimismo, sobre el sector de consumo y servicios, ha detallado que "mantiene unos indicadores saludables por ahora", si bien "la inversión de las familias se está retrayendo". Y en cuanto al empleo, Madariaga ha afirmado que se aprecia "una leve ralentización en el crecimiento de la cifra de afiliados con respecto a las tasas de 2018".

"RALENTIZACIÓN" DE LA ECONOMÍA

De cara a 2020, Laboral Kutxa aprecia una "ralentización" de la economía y prevé que el crecimiento sea del 2,2% el próximo año en Navarra, frente al 2,7% previsto en 2019. Además, ha detallado que la mejoría de la tasa de paro será "menos significativa que en otros años" y que los precios mantendrán un crecimiento "atenuado".

Según ha expuesto, "no hay ningún elemento cualitativo en las series económicas de Navarra que hayan cambiado de verano aquí", de tal modo que mientras que "en otros ámbitos geográficos hemos reducido décimas el crecimiento, aquí no". "No percibimos que los elementos que llevamos en este segundo semestre hayan afectado a la economía de la Comunidad foral", ha aseverado.

No obstante, Madariaga ha avisado de que 2020 "va a ser un año con incertidumbres importantes" por la relación entre EE UU y China y el Brexit.

En este mismo sentido, Ibor Urgoiti, director de Desarrollo de Negocio, ha señalado que "aunque la previsión de crecimiento económico en 2020 continúa siendo muy positivo" en la Comunidad foral, "este corto plazo no debe despistarnos, ya que el futuro se nos presenta lleno de retos para los que hay que prepararse desde hoy".

Según ha indicado, "cuestiones como la mejoría de la productividad de la economía están más vigentes que nunca". Y ha destacado que, para ello, "cobran especial relevancia las políticas de mejora de la formación de las personas y las políticas de innovación". "Todo ello, además, en un mundo que empieza a concienciarse de que la sostenibilidad medioambiental es más que un reto, una necesidad que pone sobre la mesa la urgencia de un cambio en el modelo energético", ha resaltado.

