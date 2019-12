Un centenar de estudiantes de la UN realiza 19 proyectos en colaboración con empresas de Navarra y Guipúzcoa

Actualizada 16/12/2019 a las 17:00

“El 90% del tiempo de trabajo en las empresas hacemos cosas que no aportan valor al cliente”. Así lo aseguró en la Universidad de Navarra Carlos Achaerandio, ingeniero y experto en Lean Office y Lean Manufacturing, técnicas para mejorar la producción en las empresas. Sus declaraciones se enmarcaron la presentación de los proyectos del primer cuatrimestre de los estudiantes de ISSA School of Management Assistants.

En total, un centenar de alumnos ha realizado 19 proyectos en colaboración con empresas asentadas en Navarra y Guipúzcoa: Ulma Handling Systems, Orona, CAF, Irizar, Nordex Energy Spain, Guardian Insdustries Navarra S.L., Abaigar, VDR Mutilva S.L., Erro y Eugui y Obras Especiales. En sus trabajos analizaron la función del asistente de dirección y el perfil de negocio de estas empresas, a las cuales se les entregó un diploma como agradecimiento por su colaboración y disponibilidad

En su conferencia, Carlos Achaerandio recordó que el “valor añadido” es todo aquello que aporta un valor al producto o servicio y por lo cual el cliente está dispuesto a pagar. En este sentido, apostó por el pensamiento Lean (producción ajustada) en los procesos, que pretende eliminar aquellas tareas que no añaden valor. Recordó que este pensamiento fue instaurado en los años 50 por la empresa japonesa Toyota, actualmente uno de los principales fabricantes de vehículos del mundo.

PONERSE “LAS GAFAS DE VER DESPILFARROS”

Asimismo, afirmó que el hecho de que una tarea suponga un esfuerzo no significa que aporte valor añadido y que trabajar eficientemente no es trabajar más. “Necesitamos ponernos las gafas de ver despilfarros”, dijo. Para detectarlos debemos fijarnos, según dijo, en la sobreproducción, las esperas, el transporte, el exceso de inventario de productos almacenados, los movimientos innecesarios y las operaciones sin calidad. En este sentido, destacó la necesidad de “saber qué valora el cliente; hacer que el valor fluya hacia el cliente, pero solo cuando este lo pida, sin adelantarnos; y buscar siempre la perfección, no conformarnos con haber mejorado”.

Los proyectos realizados por estudiantes de primero están basados en la gestión de oficinas y los de segundo en los sistemas de gestión de calidad y medioambiente. Elena Altube es antigua alumna de ISSA School of Management Assistants por la Universidad de Navarra y actualmente es asistente de dirección del CEO de Ulma Handling Systems, una de las empresas participantes. Ha colaborado con uno de los proyectos presentados y aseguró que ha sido una experiencia muy gratificante: “Me ha ayudado personalmente y profesionalmente para conocer la ‘mirada’ que los estudiantes tienen de la empresa”. Además, indicó que este primer contacto con el mundo laboral es clave para los alumnos. “Es importante que aprovechen estas oportunidades”, dijo.

