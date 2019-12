Navarra cuenta con 434 socios de clústeres en 2019, 70 más que hace un año

Actualizada 10/12/2019 a las 11:16

La política de clústeres se ha convertido en uno de los pilares de la estrategia económica de la Comunidad Foral para impulsar la competitividad de las empresas a través de la estrategia de especialización inteligente y la cooperación. Por eso, Navarra cuenta con 434 entidades socias de clústeres en 2019 de automoción, agroalimentario, energía eólica, Functional Print, Audiovisual, AIN, Atana y Turismo de Salud. Son 70 más que en 2018, con 364. Además, disponen de más de 65.000 trabajadores y una facturación de 25.350 millones de euros en 2018.

Estos son los datos que se desprenden del informe titulado: “Revisión de los mecanismos de actuación del Gobierno de Navarra en el marco de la política clúster” que ha presentado el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Manu Ayerdi, durante la apertura del I Encuentro Interclúster 2019. El Gobierno de Navarra y la Federación Nacional de Agrupaciones Empresariales Innovadoras y Clusters (FENAIC) han organizado esta jornada que ha tenido lugar en el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEIN) (Polígono Mocholí-Noáin). Han estado presentes el secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Raúl Blanco y representantes de clústeres, Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEIs), asociaciones empresariales y agencias de desarrollo.

Los objetivos de la jornada han sido profundizar en los clústeres como instrumento de estrategia competitiva, mejorar la aportación de valor de los clústeres a sus empresas, especialmente pymes; visibilizar buenas prácticas actuales en temáticas de mercado, y facilitar el aprendizaje interclúster y vías de colaboración entre asociaciones clúster.

“Con la ayuda de nuestra agencia de desarrollo regional, Sodena, apostamos por la política de clústeres en la Comunidad Foral, porque alinea agentes, conecta emprendedores y pymes con grandes empresas y centros de conocimiento, y abre al exterior”, ha subrayado el consejero Ayerdi. Y, ha añadido que, “la estrategia de especialización inteligente de Navarra apuesta es el impulso de la competitividad a través de la cooperación, atendiendo a las necesidades de los distintos grupos de interés. Se trata, por un lado, de fomentar la acción colaborativa de las empresas en proyectos ligados a clústeres; y por otro lado de concentrar los recursos en las áreas estratégicas y en las actividades más innovadoras”.

Para finalizar, el consejero ha afirmado que, “lo más importante es que los clusters vayan teniendo cada vez un liderazgo privado más sólido, dispongan de una agenda estratégica clara, compartida con los responsables de desarrollo empresarial y económico de las administraciones, fruto de una reflexión y análisis profundos del sector y sus retos”. Y, ha concluido afirmando que, “este es el camino a seguir, fortaleciendo e impulsando los agentes del clusters tanto en el ámbito de la innovación, como en el de la internacionalización y del talento. Pero también en materia del modelo de negocio, y la distribución y comercialización final”.

La jornada

En el I encuentro interclúster en el bloque 1 titulado: “Innovación en los modelos de negocio B2B y B2C”, Bart Kamp investigador principal del área de Internacionalización y Servitización de Negocios en Orkestra y la investigadora en INARBE (Institute for Advanced Research in Business and Economics de la UPNA, Mónica Cortiñas, han explicado la “Servitización y nuevos modelos de negocio industriales” y la “Innovación en marketing y cnales de distribución para negocios B3C”, respectivamente.

En el bloque 2 El clúster como herramienta para la estrategia comercial de las pymes, el director de Estrategia Competitiva en Acciò, Alberto Pezzi, ha presentado “El enfoque estratégico y la adaptación al cambio como clave del éxito de los clústeres”. Después, se han presentado cinco proyectos clúster de éxito en temáticas de mercado de las empresas METAINDUSTRY4, CENFIM, GAIA, Catalan Water Partnership y Cluster Gourmet.

Por la tarde, tendrán lugar ponencias sobre proyectos europeos y herramientas de apoyo a la cooperación internacional de los clústeres, mesas de trabajo interclúster para abordar la transformación tecnológica y la internacionalización y conclusiones del encuentro.

