LAB convoca paros de dos horas en la empresa Hydro Extrusion de Irurtzun

Actualizada 05/11/2019 a las 17:29

El sindicato LAB ha convocado paros de dos horas en todos los turnos de trabajo para los días 12 y 14 de noviembre en la empresa Hydro Extrusion de Irurtzun.



De esta forma, el sindicato quiere manifestar su rechazo al acuerdo alcanzado entre la empresa y los sindicatos UGT y CCOO en torno al nuevo sistema de categorías, un acuerdo que ya motivó que este lunes se realizara un paro de una hora.



LAB considera que el acuerdo alcanzado en la empresa "no da una solución a la situación generada a raíz de las medidas que adoptó la empresa con la excusa de hacer frente a la crisis económica". "Actualmente en la empresa existen dos tipos de trabajadores en función de haber entrado en la empresa antes o después del comienzo la crisis. El acuerdo alcanzado no termina con la brecha salarial existente y divide a la plantilla en más categorías que las que actualmente existen. El acuerdo ha suscitado un amplio rechazo entre la plantilla, muestra de ello son las numerosas firmas que se han recogido en contra de él", ha indicado el sindicato.



LAB ha afirmado que "debe existir un reconocimiento de las funciones que se realizan por cada operario y que cada uno tenga la categoría adecuada". "Hoy en día creemos que esto no es así. Creemos que existen trabajadores y trabajadoras que, haciendo el mismo trabajo que otros, tienen un salario diferente al de su compañero o compañera. Con este acuerdo este hecho seguirá siendo igual, no cambiará nada; como mucho solo mejorará la situación de determinados colectivos de la empresa y ahondará en las diferencias existentes. Las diferencias no nos benefician a la plantilla, benefician a la patronal", ha asegurado.

Apúntate a nuestro boletín de DN Management para recibir cada jueves en tu correo las noticias más importantes sobre empresa y emprendimiento Quiero apuntarme

Etiquetas Irurtzun

Selección DN+