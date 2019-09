El sindicato UAGN tilda de "desastre" la cosecha de fruta por los bajos precios

11/09/2019 a las 06:00

No corren buenos tiempos para los productores de fruta en Navarra. Salvo contadas excepciones, la cosecha de este año va camino de dejar escasa rentabilidad en las cuentas de los agricultores. El sindicato Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN) no duda en tildar de “desastrosa” la campaña de fruta. Para la organización agraria es hora de tomar medidas para evitar el encarecimiento que sufre la fruta desde el árbol hasta que llega a la mesa de los consumidores, ya que en ese recorrido el precio se multiplica en un 500 o 600% en la mayoría de casos.

Por ejemplo, un kilo de melocotón o de nectarinas -las dos frutas que han registrado peores cotizaciones- se han pagado al productor entre 20 y 28 céntimos el kilo, cuando ese mismo kilo se oferta en fruterías de la gran distribución entre 1,40 y 1,60 euros.

El presidente del sindicato, Félix Bariáin, señala que el precio del melocotón y la nectarina este año no cubre prácticamente los costes de cultivo y que un precio “razonable” sería pagar entre 32 y 35 céntimos el kilo de fruta para consumo.

DENUNCIAR IRREGULARIDES

Bariáin agrega que el porcentaje de pérdidas de los productores de fruta dulce en los últimos cuatro años se sitúa en torno al 28%. “Estas pérdidas están motivadas por la bajada constante del precio de los productos y por la subida que han experimentado en este tiempo los salarios, los hidrocarburos, los fitosanitarios y la electricidad”, afirma.

UAGN, como socio del sindicato Asaja, se unirá a la iniciativa de esta organización en Aragón, Lleida y La Rioja que reclama un precio justo para la fruta dulce.

Según explica UAGN, se creará una Oficina de Seguimiento de Precios del Valle del Ebro para denunciar las irregularidades del sector de la distribución, y se reclamará la puesta en marcha de un plan nacional de arranque de fruta de hueso.

La oficina contará con asesoramiento técnico y jurídico, aunque desde el sindicato se subraya que el objetivo es crear una interprofesional (una mesa donde se sienten todas las partes y negocien).

SUPERFICIE A LA BAJA

El responsable de frutas y hortalizas de UAGN, Luis Miguel Serrano, destaca que en Navarra se están arrancando frutales, sobre todo de melocotón y manzana, por la baja rentabilidad y por la dificultad de encontrar mano de obra.

El experto en fruticultura del sindicato argumenta que las grandes cadenas de distribución no están trasladando las bajadas de precios a los consumidores. “El consumo no está tirando del precio”, agrega Serrano, quien detalla que la pera es la fruta que mejores cotizaciones en campo está registrando. “Ronda entre los 35 y 40 céntimos en muchos casos, aunque algunas partidas, según calibre, se pagan algo más. Son precios más o menos rentables, pero no para tirar cohetes. Y eso que está siendo un año con bajas producciones, pero el precio no acompaña”.

La manzana de verano, con variedades como la Royal Gala, se está pagando al agricultor a unos 30 céntimos, según el miembro de UAGN. “Con estos precios nadie va a plantar frutales”.

Apúntate a nuestro boletín de DN Management para recibir cada jueves en tu correo las noticias más importantes sobre empresa y emprendimiento Quiero apuntarme

Selección DN+