Trabajadores de SGE, OMBUDS y Apoyos Metálicos, preocupados por su futuro

Los trabajadores de la empresa de automoción SGE, de seguridad privada OMBUDS, y de la especializada en torres de aerogeneradores Apoyos Metálicos, han mostrado la preocupación por su futuro en estas compañías que emplean a 253 personas.

En un concentración que varios trabajadores de SGE han llevado a cabo este martes enfrente del Parlamento de Navarra, han denunciado la mala situación laboral en la que se encuentran con la empresa, según han dicho Lourdes Díaz y Nieves Marín, representantes de los trabajadores y pertenecientes al sindicato ELA.

Marín ha comentado que cobran cantidades con las que "no se puede vivir" y que siempre lo hacen "mal y a destiempo", y ha destacado también las malas condiciones laborales en las que tienen que desempeñar su trabajo por la falta de equipamiento y material adecuado.

Los trabajadores han reclamado, entre otras cosas, que los sueldos sean más asequibles en relación a la cantidad de trabajo que los 120 empleados que actualmente se encuentran en plantilla llevan a cabo, que consiste en una revisión de calidad de piezas automovilísticas.

Por su parte, OMBUDS, que se dedica a la seguridad privada y con 7.500 empleados en toda España, 60 de ellos en Navarra, presentó un concurso voluntario de acreedores al no disponer de financiación para mantener la actividad, lo que abocaría a una suspensión de pagos.

La empresa ha dicho que trabaja en dos escenarios: recuperar la financiación del circulante y concluir los acuerdos con el resto de acreedores en un tiempo reducido para salir del concurso y continuar con la actividad o, de fracasar esta vía, transmitir las unidades productivas a empresas del sector para mantener los puestos de trabajo".

Este martes sin embargo la plantilla ha denunciado la "situación de precariedad" que atraviesan después de no cobrar la nómina de junio ni la extra de julio y creer con "toda seguridad" que tampoco cobrará la nómina de este mes mientras.

Y afirman que la dirección les ha "engañado" con los sueldos pero también "diciendo que había un inversor cuando no lo había" y "diciendo que ya estaba cerrado el acuerdo con bancos cuando no estaba cerrado"

"No somos uniformes, somos familias, somos padres y madres que luchan por sus hijos y a los que les están quitando parte de su futuro por la nula gestión y las mentiras tanto de la familia Cortina como de gerentes y delegados", afirman, y piden "soluciones" a la dirección, clientes, gobiernos autonómicos y sindicatos.

Finalmente, la plantilla de la empresa asturiana emplazada en Olazti especializada en torres de aerogeneradores, Apoyos Metálicos, que ha anunciado su cierre, ha pedido este martes al Gobierno de Navarra que intervenga para evitar que queden en el paro sus 73 operarios.

Según ELA, la empresa argumenta que el espacio "no tiene las dimensiones para abastecer a Gamesa", uno de los principales clientes de la firma, pero el sindicato le reprocha falta de inversiones en los últimos años a pesar de ganar dinero.

ELA sostiene además que la empresa ha abierto un periodo de consultas con la intención de mantener las 5 ó 6 reuniones que se deben realizar para que no se les pueda achacar mala fe pero es "un frontón cuando se les plantean posibles alternativas", y de hecho "por no hacer, no habían hecho ni una reunión con el Gobierno de Navarra para ver si les indicaban algún camino de solución".

El sindicato le reprocha "premeditación y alevosía" en el periodo de consultas porque llegan las vacaciones de verano y sin embargo la empresa no quiere suspenderlas cuando ELA cree necesario que la asamblea avale las decisiones que pueda tomar el comité.

