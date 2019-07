Volkswagen Navarra estudiará las propuestas de los sindicatos para el tercer modelo, según UGT

Actualizada 02/07/2019 a las 15:20

La dirección de Volkswagen Navarra se ha comprometido a estudiar las propuestas presentadas por los sindicatos para alcanzar un acuerdo "competitivo" para optar al tercer modelo y dará una respuesta en una nueva reunión que tendrá lugar este miércoles, según ha informado UGT.



En la reunión celebrada este martes, ha explicado el sindicato, la dirección ha informado de que todas las cuestiones relativas al tercer modelo "están en fase de estudio", aunque "sí se ha planteado que de ser adjudicatarios de ese nuevo modelo, se lanzaría en el 2º semestre del 2021".



En cuanto a la propuesta presentada por la dirección para el tercer modelo, UGT ha afirmado, sobre el procedimiento para aumentar a 1.438 coches día, que esperarán al trabajo que realice planificación industrial para valorar "si el aumento de cargas es suficiente".



Además, ha recordado que tras consultar este lunes a su afiliación en la asamblea general extraordinaria se marcaron los puntos para ser incluidos en el acuerdo, planteamientos que son compartidos por CC OO.



En concreto, UGT pide, en el bloque correspondiente al cumplimiento del programa de 2019, "un día para aquellos compañeros que no han solicitado el cambio de las vacaciones". En ese mismo bloque, solicita que se realice antes de las vacaciones de San Fermín el sorteo de los grupos del corredor de jornada industrial, "de tal manera que a la vuelta se pueda proceder a solucionar todas aquellas cuestiones y cambios que surjan".



Con respecto a las medidas de competitividad, y en concreto para la realización de 1.438 coches día, el sindicato exige que "las nuevas cargas que se definan sean cubiertas con empleo fijo, al margen del ya comprometido en el acuerdo del IX Convenio Colectivo".



Solicitan también que se inicien los procesos de selección para cubrir aquellas necesidades de Oficiales de 1ª y 2ª que puedan derivarse del aumento de producción y que disminuya la jornada de referencia a 209 días de tal manera que "el trabajador no se vea perjudicado por este aumento, en un hipotético año de producciones más ajustadas".



Según ha explicado UGT, la dirección les ha preguntado si con la aceptación del día que se solicita para el personal que no ha cambiado las vacaciones estarían dispuestos a firmar el acuerdo de modificación sustancial de condiciones de trabajo, a lo que UGT y CC OO han respondido afirmativamente.



En ese mismo momento, la dirección ha accedido a realizar el sorteo del corredor de jornada industrial este mismo jueves y ha garantizado que "se informará con anterioridad a los afectados del grupo en el que están incluidos para dicho sorteo".



POSICIÓN DE LAB



Por su parte, el sindicato LAB ha afirmado que su apuesta es "clara y decidida". "Ante la inestabilidad del mercado, fruto del Dieselgate y la revolución tecnológica a la que está abocada nuestra industria, un tercer modelo serviría para dar estabilidad a la plantilla", ha sostenido en un comunicado.



Sin embargo, el sindicato ha criticado que el texto presentado por la dirección es "una mera declaración de intenciones que no aporta dato alguno salvo la intención de realizar 10 coches más por turno". "Las consideraciones finales, únicamente son conjeturas, hipótesis que no están reflejadas en ningún dato concreto, en nada tangible, nada exigible a Volkswagen", ha censurado.



Según ha expuesto LAB, si se quiere su firma en el texto, "debe desaparecer íntegramente el punto del programa productivo del 2019". "Ese punto se debe acordar en la mesa negociadora del cambio sustancial de las condiciones de trabajo, que es donde se ha negociado y para lo que se prorrogó el plazo, nada menos que desde el 28 de mayo", ha agregado.



Ha defendido, además, que "necesitamos conocer los datos solicitados, ecuación de la productividad, ritmo MTM, cargas de trabajo resultantes, además de los puestos de trabajo de nueva creación que se pueden originar, las zonas en los que se van a implantar líneas tapiz y las inversiones que se van a realizar para paliar las dificultades ergonómicas existentes en la realización de las cargas de trabajo debido a los diferentes volúmenes de los modelos a producir".



"Se realizarán tantas contrataciones indefinidas como nuevos puestos de trabajo sean necesarios para la realización de la nueva producción acordada, en estas primará sobre cualquier otra valoración la antigüedad a la hora de pasar a fijo, cosa que no está ocurriendo con las jubilaciones parciales con contrato de relevo", ha reivindicado LAB.

