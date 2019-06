El exministro Rafael Catalá será el nuevo presidente de Belagua (AC Hoteles)

Actualizada 24/06/2019 a las 17:37

El exministro de Justicia Rafael Catalá será el nuevo presidente del consejo de Administración de Belagua, la sociedad propietaria de la mayor parte de los hoteles de la marca AC Hotels by Marriott en España, ha informado este lunes la hotelera en un comunicado.



El pasado 18 de junio, Belagua celebró una reunión de su Junta General de Accionistas y del Consejo de Administración en la que el accionista mayoritario de la sociedad, Anca Hoteles, de la que es propietario Catalán, propuso la incorporación como Presidente del Consejo de Administración al ex ministro.



Con esta propuesta, la sociedad pretende fortalecer las políticas de gobierno corporativo, a la vez que posibilitar que Antonio Catalán dedique sus capacidades, conocimientos y experiencia acumulados durante décadas a sus funciones como Presidente Ejecutivo de ACHM, ha afirmado la hotelera.



ACHM es la sociedad participada al 50% por Antonio Catalán y por el Grupo Marriott Internacional que gestiona los hoteles con marca AC Hotels by Marriot y que podrá gestionar otras de las 30 marcas del Grupo Marriott.



La dedicación del navarro Antonio Catalán en sus funciones al frente de ACHM permitirá ampliar y mejorar dicho negocio, mientras que la designación de Rafael Catalá, Ministro de Justicia entre los años 2014 y 2018 con el Partido Popular, aportará a Belagua su experiencia en la gobernanza de entidades mercantiles y en la defensa de los intereses de los accionistas de la entidad, según explica la compañía en una nota.

