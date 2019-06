La UPNA y el Grupo AN apuestan por reforzar su colaboración

Actualizada 03/06/2019 a las 13:51

Ramón Gonzalo García, vicerrector de Investigación de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), y Francisco Arrarás Echeverría, presidente del Grupo AN, han abogado por estrechar la actual colaboración entre ambas entidades durante la apertura de una jornada celebrada recientemente en el campus de Arrosadia, en Pamplona, en la que diversos investigadores explicaron, a los cooperativistas que participan en diferentes proyectos de innovación, los resultados que se están obteniendo y, desde la organización, reconocer y agradecer la implicación de los agricultores y cooperativas.



Casi medio centenar de cooperativistas (agricultores, algunos miembros de los consejos rectores, técnicos y gerentes) han participado en esta jornada, que ha incluido también una visita a los laboratorios y a las instalaciones de la ETSIA, como la Finca de Prácticas y Experimentación Agrícola, donde se llevan a cabo las investigaciones y ensayos de campo.



La UPNA creó en 2014 la Cátedra Grupo AN, tal y como ha recordado su directora, Silvia Arazuri Garín, también máxima responsable de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos (ETSIA) de la UPNA. Además, el Grupo AN está desarrollando varios proyectos, en colaboración con la UPNA, institución que, desde la citada Cátedra, realiza vigilancias para el Grupo AN, visitas técnicas con estudiantes a las diferentes empresas agroalimentarias de la cooperativa, prácticas curriculares y trabajos de fin de grado y máster y concede el premio bienal al mejor trabajo fin de estudios, entre otras actividades.

Muchos de esos proyectos se desarrollan con la implicación y participación de las cooperativas socias del Grupo AN y de sus agricultores. Por ello, con el fin de agradecerles su trabajo y reconocerles el esfuerzo, se ha celebrado esta jornada, que han abierto los dos representantes de ambas organizaciones, antes citados, ha informado la UPNA.



Así, Ramón Gonzalo ha señalado que, para la UPNA, "el trabajo con el Grupo AN es muy relevante". Ha destacado la importancia de la Cátedra Grupo AN y ha apostado por "la colaboración en innovación entre empresa y Universidad", porque "es fundamental para adaptarnos a tiempos de cambios continuos". "Creo que es estratégico que podamos seguir trabajando y colaborando. Os agradecemos la apuesta por la Universidad y los proyectos que realizamos conjuntamente", ha añadido.



Por su parte, Francisco Arrarás ha abundado en la misma idea. "Para el Grupo AN, es muy importante la colaboración con la Universidad -ha indicado-. Estamos encantados con la Cátedra y la relación que se ha generado. Para nosotros, es muy importante contar con el conocimiento de la Universidad y, por supuesto, quiero agradecer a todos los que participáis en llevar adelante la Cátedra y los proyectos. Quiero agradecer el esfuerzo de todas las personas que están tomando parte en los proyectos que se están desarrollando y, especialmente, a todos los que colaboráis en los ensayos. La innovación en el Grupo AN resulta fundamental. Cada día, es más importante para estar en el mercado: desde la industria hasta las tareas comerciales. Tenemos que innovar para adaptarnos a las nuevas demandas de los mercados".

Tras la apertura, Silvia Arazuri, Alfredo Arbeloa Baztán, director general del Grupo AN, y Maite Muruzábal Muruzábal, directora de la Fundación Grupo AN, han detallado la labor que se está realizando, tanto en la Cátedra como en los proyectos de innovación. En concreto, Alfredo Arbeloa ha destacado la oportunidad para el Grupo AN de captar el talento de los egresados de la UPNA con el fin de responder en la empresa a las nuevas necesidades alimentarias que demanda el mercado y los consumidores.



Además, el profesor, investigador y secretario académico de la ETSIA, Luis Miguel Arregui Odériz, y el investigador Jon González Torralba han protagonizado el grueso de la jornada, ya que han dado a conocer con detalle los proyectos que se están desarrollando.



Finalmente, Juan Luis Celigüeta Musgo y Carlos Valencia Ustárroz, directores de las áreas de Cereales y Suministros del Grupo AN, respectivamente, han valorado también muy positivamente la relación con la UPNA, tanto como nicho de conocimiento para incorporar profesionales formados, como para realizar estudios y proyectos que sean capaces de dar respuesta a las nuevas demandas tanto del mercado como de la sociedad, que reclama sostenibilidad, respeto al medio ambiente, alimentos baratos y medidas contra el cambio climático, entre otras.

