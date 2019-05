Nace una iniciativa para transformar empresas a través de la reputación

Actualizada 07/05/2019 a las 16:55

La Fundación Navarra para la Excelencia, la Universidad de Navarra, Corporate Excellence-Centre for Reputation Leadership y Creatalent han presentado este martes en Pamplona 'Core Reputation - Alliance for Excellence', una iniciativa que busca la transformación de las empresas de la zona norte de España a través de la reputación y la gestión de intangibles.

Durante la presentación, a la que han asistido un centenar de empresarios y profesionales, Marino Barasoain, director de la Fundación Navarra para la Excelencia, ha destacado que esta iniciativa "pretende ayudar a las empresas a gestionar activos y recursos intangibles como la reputación, la responsabilidad, la sostenibilidad, la legitimidad, la transparencia y el compromiso social en un contexto en que la sociedad espera de las empresas un comportamiento ejemplar con su comunidad y su entorno".

La gestión estratégica de estos intangibles por parte de la empresa y la relación adecuada con sus grupos de interés es lo que conforma la reputación de las empresas. "Está demostrado que las empresas que cuidan su reputación tienen un mejor posicionamiento en el mercado y, en consecuencia, acaban teniendo mejores resultados", ha afirmado Ángel Alloza, CEO de Corporate Excellence - Centre for Reputation Leadership.

Por su parte, el vicerrector de Comunicación de la Universidad de Navarra, Juan Manuel Mora, ha explicado que las crisis del sector financiero y empresarial de los últimos años han hecho de la reputación un "recurso estratégico que preocupa a todos". "La reputación es la calidad percibida de la organización; un resultado que se puede medir, gestionar y perder, pero también se puede construir. Queremos crear un espacio de aprendizaje compartido que ayude a las empresas mejorar su reputación", ha planteado.

Asimismo, Gonzalo Alzueta, directivo de Creatalent, ha explicado que 'Core Reputatio' realizará un programa de actividades de formación y conocimiento a empresas que deseen mejorar su reputación y gestión de los intangibles. Ofrecerá diferentes formas de formación y aprendizaje como el acceso a una biblioteca virtual sobre temas especializados y realización de jornadas sobre reputación.

También articulará espacios de encuentro y aprendizaje entre directivos empresariales en torno a la generación de conocimiento y formación en gestión de intangibles.

INFORME SOBRE LAS TENDENCIAS EN REPUTACIÓN

Por otro lado, los impulsores de la iniciativa han dado a conocer el informe 'Approaching The Future 2019', un estudio sobre las tendencias en reputación y gestión de intangibles elaborado a partir de una encuesta a más de 200 directivos y expertos.

En 2019, según el informe, se han identificado 15 tendencias para los directivos y profesionales consultados, entre las que destaca en primera posición el propósito corporativo. El 56% de los profesionales afirma estar trabajando en iniciativas de implantación y activación del propósito corporativo a través de los valores y la cultura corporativa.

La segunda tendencia con mayor relevancia es la gestión de la reputación en el contexto de la economía colaborativa. El futuro del trabajo es la tercera tendencia más relevante, marcada por el cambio frenético que experimentan los entornos laborales. En este sentido, Un 56% de las organizaciones consultadas ya cuentan con medidas de flexibilidad laboral y nuevas formas de trabajo.

"La gestión de la reputación y de otros intangibles es ya una prioridad en la agenda de las organizaciones. Los cambios que se suceden en el terreno empresarial no pueden entenderse si no se poseen conocimientos o una formación adecuada sobre este ámbito. Lo está pidiendo la sociedad y afecta, directamente, al negocio. Este informe es clave para entender esta tesitura", ha destacado Ángel Alloza, CEO de Corporate Excellence - Centre for Reputation Leadership.

Por último, Yago de la Cierva, profesor del IESE de la Universidad de Navarra, ha expuesto los riesgos para las empresas de una crisis de reputación y el modo más adecuado para salir de ella.

