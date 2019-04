EHNE revalida la presidencia del CPAEN y de la D.O. Queso del Roncal

Actualizada 17/04/2019 a las 20:09

EHNE ha revalidado las presidencias del Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra (CPAEN) y de la Denominación de Origen Protegida Queso del Roncal, después de los resultados obtenidos en las elecciones celebradas en ambos organismos.



En lo que se refiere al CPAEN, el sindicato ha obtenido casi el 63% de los votos (143) en el apartado del censo A (titulares de explotaciones de productores), obteniendo dos vocales, que serán Francisco Yoldi y David Ruiz. En cuanto al censo B (titulares de empresas elaboradoras), EHNE ha obtenido el 63,79% de los sufragios (37), lo que le da derecho a un vocal, que es Edorta Lezaun, actual presidente del CPAEN.



De este modo, el sindicato "vuelve a ostentar la mayoría, con un total de tres vocales, frente a los dos que ha conseguido UAGN", ha destacado en una nota.



En cuanto a la D.O.P. Queso del Roncal, finalmente en los tres censos de productores de leche las votaciones no se han llevado a cabo al no presentarse ninguna otra candidatura, con lo que los representantes de EHNE también obtienen mayoría, al sumar tres vocales de un total de cuatro que componen el consejo de este organismo, ya que en el censo E y F no hubo candidatos y han quedado exentos.



Así, los afiliados elegidos son Lorenzo Sarratea (censo A), Miguel María Arizaleta (censo B) y Eduardo Bidaurreta (censo C). El cuarto vocal, tras sorteo entre las dos candidaturas que se presentaron, será ENAQUESA en representación de las industrias queseras.



EHNE se ha felicitado por los resultados obtenidos en dos de los organismos "que regulan algunos de los sectores más importantes de la agricultura y ganadería en Navarra". "Gracias a este nuevo triunfo, nuestro sindicato podrá darle continuidad a la labor que ha venido desarrollando en ambos consejos reguladores durante los últimos años, en defensa de los productores y elaboradores que desarrollan su trabajo en el sector ecológico y quesero", ha resaltado.

Etiquetas Denominación de Origen Navarra

