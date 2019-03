CaixaBank, mejor banco de España y mejor banco de Europa Occidental por la revista Global Finance

Actualizada 21/03/2019 a las 17:03

CaixaBank ha sido elegido Mejor Banco en España 2019 por quinto año consecutivo y Mejor Banco de Europa Occidental 2019 por primera vez, en los premios que otorga la revista estadounidense 'Global Finance'.

El jurado, conformado por los editores de la revista -que han tenido en cuenta la opinión de analistas, consultores y ejecutivos del sector bancario, así como la de los propios lectores de la revista a través de una encuesta-, ha elegido a CaixaBank tras valorar múltiples factores como el crecimiento en activos, la rentabilidad, el alcance geográfico, las relaciones estratégicas, el desarrollo del nuevo negocio y la innovación de los productos de bancos de 150 países del mundo.

CaixaBank cuenta con cerca de 16 millones de clientes en el mercado ibérico y más de 5.100 oficinas. En 2018, la entidad ha reforzado su liderazgo en España en banca de particulares, con una mejora generalizada de las cuotas de mercado, especialmente en los productos de ahorro a medio y largo plazo, y una cuota de penetración de particulares del 29,3% (1,1 puntos porcentuales más).

Además, la entidad sigue reforzando su liderazgo en banca digital con la mayor base de clientes digitales en España: 6 millones (el 57,3% son clientes particulares en España) de los cuales 5,2 millones son también clientes en banca móvil. La entidad es también pionera en innovación con múltiples iniciativas. En febrero, CaixaBank se convirtió en el primer banco del mundo en utilizar el reconocimiento facial en sus cajeros para reintegrar dinero sin necesidad de utilizar el número PIN.

El presidente de CaixaBank, Jordi Gual, ha asegurado que “este galardón supone un nuevo reconocimiento a nuestra manera diferencial de hacer banca: cercana, de calidad, comprometida con la sociedad, y que apuesta de manera firme por la innovación, incluso en un entorno difícil, con tipos de interés negativos y una fuerte competencia en los mercados”.

Por su parte, Gonzalo Gortázar, consejero delegado de la entidad, ha señalado que “CaixaBank ha seguido consolidando en 2018 su liderazgo en banca minorista y banca digital en el mercado ibérico. Nuestro Plan Estratégico 2019-2021, que impulsa la tecnología al servicio de clientes y empleados y refuerza nuestro modelo de banca socialmente responsable, nos permitirá seguir posicionándonos como banco de referencia en España”.

Joseph D. Giarraputo, editor y director editorial de Global Finance, asegura que “lo que lleva a un banco a escalar en el ranking es cada vez más difícil de conseguir. Nunca las expectativas de los clientes, que piden productos personalizados en tiempo real con la máxima seguridad, habían estado tan altas. Estos premios, ya en su 26ª edición, permiten dar visibilidad a las instituciones financieras que innovan y que se adaptan a las condiciones cambiantes del sector”.

La entrega de los galardones tendrá lugar el próximo mes de octubre en Washington. Unos meses antes, en verano, se darán a conocer también los ganadores en las categorías globales. En 2018, CaixaBank fue elegida Mejor Entidad del Mundo en Banca de Particulares.

Global Finance es una revista mensual fundada en 1987, con sede en Nueva York. Cuenta con una difusión de 50.050 ejemplares (según BPA) y lectores en 188 países.

Reconocimientos internacionales a CaixaBank Los premios Global Finance dan continuidad a un año intenso de reconocimientos para CaixaBank. En 2018, la entidad fue elegida mejor Banco del Año en España por la revista The Banker, Mejor entidad de Banca Privada en España 2018 por la publicación británica Euromoney, y Mejor Banco en España y Mejor Entidad del Mundo en Banca de Particulares por la estadounidense Global Finance. CaixaBank también ha recibido múltiples premios en el ámbito de la innovación digital en 2018, como el de Mejor Banco Digital en Europa Occidental 2018 por Euromoney; el de Mejor Entidad de Banca Privada en Europa por su aplicación de la tecnología, por la revista Professional Wealth Management, del grupo Financial Times; o el premio a la aplicación móvil CaixaBank Now como Mejor Proyecto Tecnológico en categoría “móvil” de los Tech Projects Awards de The Banker, entre otros.

