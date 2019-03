El Colegio de Mediadores de Seguros de Navarra premia a Enrique Sánchez

Actualizada 16/03/2019 a las 13:00

El Colegio de Mediadores de Seguros de Navarra entregó este 14 de marzo el Premio Mediaoro 2018 al pamplonés Enrique Sánchez Sola, director de sucursal de Mutuavenir y profesor del Curso Superior, titulación imprescindible para trabajar como corredor de seguros. Al acto, celebrado en el Hotel Maisonave, acudieron más de 80 personas entre representantes del Gobierno de Navarra, miembros de las compañías aseguradoras que colaboran con el organismo y colegiados. La cita, que cumplió su décima edición, premió a Sánchez por su extensa carrera de más de 30 años y su estrecha relación con el Colegio de Mediadores de Seguros de Navarra como docente. El galardonado es un referente en el sector y, desde 2006, es director de sucursal en Mutuavenir, una entidad con solera en la Comunidad Foral con más de 100 años de actividad aseguradora. Rafa Martinicorena, secretario del Colegio, fue el encargado de conceder la estatuilla, no sin antes dedicar unas palabras de elogio al premiado: “Personas como Enrique Sánchez representan la humanización en todo el proceso de transformación que está ocurriendo en el sector con avances importantes en cuanto a digitalización, estandarización de procesos, legislaciones y normativas más duras”. Asimismo, destacó sus cualidades al frente de la docencia: “Eres afable en el trato y calmado en las explicaciones. Muestras cercanía y disposición. Son cualidades que definen tu persona y hacen que el Curso Superior en Navarra tenga a uno de los mejores profesionales entre sus filas”.

PALABRAS DE AGRADECIMIENTO

Un emocionado Enrique Sánchez tuvo palabras de agradecimiento hacia el Colegio de Navarra, al que halagó por “su capacidad de generar valor para todos los colegiados: información, formación y comunicación. Es todo un lujo para todos los mediadores tener un Colegio como el de Navarra”. En este sentido remarcó: “Si los mediadores colegiados hacen las cosas tan bien como las están haciendo, estoy convencido de que la mediación tiene futuro para muchos años”. Además, el galardonado agradeció a todas aquellas personas que, en un momento dado, han pasado a lo largo de su carrera profesional. Hizo especial mención a sus compañeros de Mutuavenir; tanto a su director general Pedro Osácar, quien “ha sabido reinventar una compañía de más de cien años de antigüedad”, como a sus compañeros del departamento Comercial que “todos los días levantan la cabeza con una dignidad tremenda”. Asimismo, no se olvidó del capital humano que para el premiado es el verdadero estandarte de la compañía. “Es una empresa que apuesta por las personas. En este mundo globalizado, donde funciona la macroeconomía y los grandes números, y donde si una entidad que no tiene tamaño parece no tener futuro, el hecho de que exista una compañía como Mutuavenir, que genera riqueza, empleo y es un referente, nos tendría que hacer reflexionar”, concluyó un exultante Sánchez.

CIERRE DEL ACTO

Alberto Moreno, presidente del Colegio, puso el broche a la cita. Como viene siendo habitual, aprovechó la ocasión para hacer un repaso del año e incidir en el factor humano como clave y definitorio de la profesión. “Creo firmemente en el capital humano. Y ese es un valor que, hoy en día, nadie nos puede arrebatar”, recalcó con energía. “El equipo humano que hay detrás de una correduría de seguros o de una oficina de cualquier compañía no se puede suplir mediante algoritmos. Somos profesionales que acompañamos a las personas a lo largo de los años. Les asesoramos, les guiamos, les aconsejamos, resolvemos sus dudas. Les ponemos cara y les miramos a los ojos”, arguyó el máximo responsable de la mediación en Navarra. Moreno aprovechó su discurso sobre el valor del mediador colegiado para enlazar con la campaña de comunicación que puso en marcha este 2019 la entidad: Te recibimos como en casa. “El objetivo es doble: que los trabajadores del sector conozcan los beneficios de la colegiación y que la ciudadanía trabaje con los mediadores colegiados. Porque en ambos casos se les recibirá como lo hacemos normalmente con los amigos y familiares a los que invitamos a una comida: trato cercano y amabilidad”, explicó a los presentes. Para concluir el acto tuvo unas palabras para las compañías de seguros, a quienes pidió que sigan formando a los profesionales y que apuesten por las sesiones “dinámicas y participativas”.

