Desconocimiento y falta de talento, barreras a la transformación digital

Según el diagnóstico de la Industria 4.0 que realizó a finales de 2018 la Asociación de la Industria Navarra (AIN), el 25% de las empresas son ajenas a la transformación digital y otro 37% únicamente aplica soluciones puntuales.

Muchas, sobre todo pymes, aún no son conscientes de la importancia de la que está llamada a ser la cuarta revolución industrial. Tienden a pensar que eso de aprovechar la conectividad digital entre máquinas para fabricar mejor y de forma más eficiente o vincular en tiempo real a proveedores y clientes con los almacenes es algo que no va con ellas y no alcanzan a ver sus beneficios.

Pero la realidad es que la transformación digital afecta a todas las empresas, con independencia de cuál sea su actividad y tamaño, y de ahí la necesidad de concienciar y visibilizar el creciente ecosistema de tecnologías y sus potencialidades para que ninguna se quede atrás.

El desconocimiento, ante un cambio de concepto y de modelo, y la falta de talento digital en las compañías son dos de las principales barreras que esgrimieron los directivos que participaron ayer en la mesa redonda ‘Radiografía de la situación de las empresas ante la transformación digital’, moderada por el que fuera durante 25 años CIO de BSH en España, Helmut Hampp, y que se celebró en Baluarte con motivo de la inauguración de la Oficina de la Transformación Digital de Navarra que será gestionada por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra (COIINA).

Nora Alonso, miembro de la junta del clúster agroalimentario Nagrifood, Javier Belarra, gerente del clúster de automoción ACAN, Mar González, gerente del clúster Functional Print, y Antonio Novo, presidente de la Federación Nacional de Agrupaciones Empresariales Innovadoras y Clústeres, FENAEIC, coincidieron en señalar que a pesar de que las empresas de su sector son conscientes de la importancia de la transformación digital y de que ésta incidirá de forma directa en su competitividad, muchas no saben cómo hacerlo y no tienen claro ni el coste económico ni el personal que necesitan para llevarlo a cabo. “Muchas confunden lo que es aplicar tecnologías concretas con la necesidad de transformar toda la organización”, aseguró Novo.

“Miedo” al cambio

Ante el vertiginoso ritmo de avance de las tecnologías y la dificultad que esto conlleva, sobre todo, para las pymes, una de las claves pasa porque las grandes compañías ejerzan de motores y las pequeñas, más ágiles y versátiles a la hora de poder aplicar los cambios, colaboren en esa transformación.

“A veces las pequeñas empresas no ven el beneficio de la digitalización a largo plazo y tienen miedo a invertir y formar a sus trabajadores”, reconoció la representante de Nagrifood que no ocultó el miedo que sigue existiendo en muchas compañías del sector ante un proceso que, temen, pueda terminar desplazando a las personas. “Tenemos que trabajar con las personas para que comprendan que un proceso así genera oportunidades para todos”, defendió.

“En esta transformación el factor diferencial son las personas y en la medida en que esté más interiorizada esa cultura el avance será más rápido”; completó el gerente del clúster de automoción, Javier Belarra. La gerente de Functional Print aludió a la falta de talento digital como una de las principales barreras para afrontar una transformación que, reconoció, está abriendo nuevas oportunidades de negocio.

Belarra, por su parte, quiso dejar claro que “todo intermediario que no aporte valor en la economía en general, irá retrocediendo puestos en la cadena” y remarcó que en el sector de la automoción son conscientes de la digitalización y saben que les va a incidir directamente en su competitividad porque su futuro está ligado a la automatización. Frente a lo que muchos pueden pensar, el dinero no es la principal barrera a la hora de afrontar los cambios. No sólo porque, como defiende Novo, “los retornos de inversiones sean muy rápidos”, sino porque, en palabras del gerente de ACAN, “se está produciendo una democratización de las tecnologías en su acceso”

Según el diagnóstico que llevó a cabo AIN, hoy por hoy, el enfoque de la industria navarra en el 4.0 se centra en la producción. Dos de cada tres empresas empiezan por ahí. Es decir, por la digitalización (sensores, robots, simuladores...) para que sus procesos fabriles sean cada vez más ágiles y eficientes. El trabajo que queda por hacer, como remarcó Novo, es “inmenso”, pero, también, inevitable”. Concluyó con una frase del mediático economista José María Gay de Liébana: “¿Hasta cuándo piensas retrasar la transformación digital en tu empresa? ¿Hasta el concurso de acreedores?

