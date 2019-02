La oferta de convenio presentada por Volkswagen incluye el plus de cadena

Actualizada 28/02/2019 a las 18:50

La dirección de Volkswagen Navarra ha presentado en la mesa negociadora del convenio colectivo una nueva oferta que recoge una de las principales reivindicaciones de UGT y CCOO, el "plus de cadena", que la empresa denomina como "Plus de Línea Mecanizada–Rendimiento medido y Plus de Indirectos".

Este plus, ha informado la UGT en un comunicado, se situaría entre los 100 y 300 euros anuales, en función del puesto, y se percibirá a partir de los cinco años de antigüedad. Es un pago consolidado y se revalorizaría a partir del 2022 con lo pactado en convenio.

Para la UGT, la aceptación de este plus es "la consecución de un objetivo con el que se posibilitaría llegar a alcanzar ese IPC+1 que nos marcamos al principio de la negociación".

El sindicato considera que esta oferta de la dirección permite ofrecer a la plantilla "un documento que con humildad creemos recoge las necesidades de todos los colectivos de la fábrica". Es un convenio "en el que a nadie resta y a todos suma", destaca.

Además, agrega, se garantizaría un proyecto industrial "que aseguraría nuestro futuro y nos posicionaría correctamente para poder ser adjudicatarios de un tercer modelo y un futuro coche eléctrico".

La UGT asegura que con este convenio se afianzaría el proyecto durante los seis años de vigencia, con garantía de mejora del poder adquisitivo y se aseguraría un aumento de empleo fijo (más de 200 contratos a la firma del preacuerdo), entre otras ventajas.

"Por todo esto, desde UGT decimos que podemos tener un convenio para el compañero que está, para los compañeros de más edad que están en puertas de irse y para los que están en puertas de quedarse", resalta el sindicato.

La UGT señala que este acuerdo sería "tan trascendente" para Volkswagen Navarra que no podrían firmarlo hasta que la plantilla se pronuncie en las elecciones sindicales del próximo 14 de marzo.

