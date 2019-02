17/02/2019 a las 06:00

Guillermo Dachary Pagola (Tudela, 1957) lleva 35 años en la Inspección de Trabajo. Licenciado en Derecho, está casado y es padre de dos hijos, Eduardo y Guillermo. Cumple una década al frente de la dirección territorial.



Ha aumentado un 10% el número de actuaciones inspectoras relacionadas con salarios y jornadas.

Sí. Es que el gran fraude hoy lo tenemos en las jornadas laborales. Tiempos parciales que, en verdad, son jornadas completas y jornadas enteras con más horas de lo que la ley permite. Este gran fraude, derivado de la situación de crisis económica que arrastramos y que desregularizó el tema de control de jornada, lo que ha dado lugar a que hoy haya un abuso de prestación de servicios.

¿Quién suele denunciar?

Normalmente, los afectados o, en representación de ellos, los delegados del comité de empresa y, en menor medida, sindicatos.

¿Qué incumplimientos son los más habituales?

Suele haber muchos retrasos en el pago de la nómina en tiempo y forma, pero si se subsanan quedan solo en advertencia y no en un acta de infracción. Luego, lo dicho: horas extras trabajadas y no pagadas y jornadas parciales que, en la práctica, son jornadas completas. Especialmente, el fraude está alojado en el tiempo parcial. Y si al menos se lo pagasen al trabajador, pero hay gente que ni cobra las horas extraordinarias ni la empresa las cotiza. Todos sabemos que hay actividades con momentos ‘punta’ de producción en las que se aumentan las horas, pero que se compense con descanso. Y si se paga, que se declare en la base de cotización.

¿Cómo comprueba la Inspección que, efectivamente, se está trabajando más horas o no se pagan horas extras?

Se le pide al denunciante que aporte alguna prueba que acredite el incumplimiento, vemos si ficha en el trabajo, hablamos con las personas, pero para cualquier denuncia se necesita guardar un medio documental probatorio. Y eso es más complicado.

Parece que no tienen medios.

La legislación, tal y como está regulada, no nos permite el control. Hay que tener en cuenta que un trabajador puede hacer un exceso de jornada, trabajar más horas de las que debe, pero el Estatuto de los Trabajadores establece que el exceso se lo pueden compensar dentro de cuatro meses con descanso. También dice el Estatuto que el trabajador tiene una jornada regulada en convenio y una distribución en calendario pero también que el empresario, sin negociar contigo, te puede distribuir irregularmente un 10% de la jornada anual. Luego hay una serie de excepciones, según sectores, que han hecho que la regulación, tal y como está actualmente, permita una distribución de la jornada de manera muy irregular. Con lo que desde el punto de vista de fiscalización, es muy difícil.

Aún así sacan adelante actas de infracción, algo pillan...

Sí porque hay empresas, sobre todo las grandes, que llevan un control y si lo estudias ves que, por ejemplo, se han hecho más horas extraordinarias de las permitidas. Pero mientras no se imponga el registro de jornada en todas las empresas, estamos limitados.

¿Confía en que salga adelante el proyecto de ley para que haya un registro de jornada en todas las empresas?

Así lo espero porque tendríamos dónde agarrarnos. Si no , es la manifestación de una parte contra la otra y la Inspección no es eficaz. No podemos dar preeminencia al trabajador si no aporta un medio probatorio. Si sale la iniciativa se modificará el Estatuto y determinará que todos los centros de trabajo lleven un registro de jornada de todos sus trabajadores. No solo de los de contrato a tiempo parcial, como ya existe.

¿Y qué tal funciona el registro para jornadas parciales?

Formalmente, se cumple, pero hay quien intenta darle la vuelta. Me explico: nosotros vamos a un centro de trabajo con contratos a tiempo parcial y tienen que tener una hoja de registro, firmada por el trabajador con jornada parcial, donde figura a qué hora ha entrado. Pudiera pasar que el trabajador firmara lo que le ponen delante. Y lo que firma es lo que constará oficialmente en la Inspección. Por tanto, formalmente, las empresas cumplen.

Hay quienes cuestionan el registro porque, con las nuevas formas de contrato, trabajo en casa, movilidad, etc, controlar no es sencillo.

Es que no hay que pensar solo en un registro mecánico. Puede ser telemático. Hoy, con las nuevas tecnologías se pueden implantar controles de presencia, de desarrollo de actividad, etc. De todos modos, salvo situaciones de abuso manifiesto no suele haber reclamaciones del trabajador. El que mejor sabe las horas que ha metido es el propio trabajador. Y el empresario también sabe si el trabajador está mirando al cielo o está trabajando. Si se implanta esa obligación, beneficia incluso al empresario cumplidor. Si un día le reclaman algo también puede probarlo, pero a veces a determinadas empresas no les interesa porque abusan.

Los accidentes laborales graves y mortales también crecen. Han pasado 67 en 2017 a 92.

Sí y es preocupante. Tenemos la obligación de investigar todos los mortales y graves, pero también investigamos leves por iniciativa propia porque vemos que, a pesar de todo lo que se hace en este campo, sigue habiendo incumplimientos en materia de salud y seguridad laboral.

¿La sanción en accidentes es alta?

Sí, pero aún de mayor gravedad es si van acompañadas de un recargo de la prestación que el empresario debe abonar al trabajador de su propio patrimonio. No lo puede asegurar. Si es una incapacidad temporal es asumible pero si es un accidente y alguien tetrapléjico... Esto puede hundir una pequeña o mediana empresas. Si no están bien asesorados, luego llegan las sorpresas. Tienen que saber que se juegan mucho. De hecho, están intentado revisar este asunto porque hay pequeñas empresas que no pueden hacer frente a este tipo de recargos. Es un tema muy serio.

