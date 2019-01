Actualizada 31/01/2019 a las 17:14

La 13ª edición del ranking de la Universidad de Pensilvania “Global go to Think Tank Index 2018” incluye, por séptimo año consecutivo, al think tank navarro Institución Futuro en la lista de los centros de pensamiento más importantes tanto a nivel mundial como europeo.



Además, el informe elaborado por el Dr. James G. McGann reconoce la labor de Institución Futuro como think tank independiente, así como su trabajo en el estudio de las políticas regionales, la transparencia y el buen gobierno y el uso que el think tank hace de internet. Asimismo, Institución Futuro figura listada por primera vez en dos categorías que valoran la difusión de sus ideas: la de gestión de redes sociales y de medios de comunicación.



En esta edición más de 3.750 expertos, incluyendo a periodistas, catedráticos, policymakers y profesionales del mundo de los think tanks, han participado en la elaboración del ranking, que se elabora a través de encuestas que luego depuran una serie de expertos. En el ranking mundial figuran otros cuatro centros españoles: Cidob, Real Instituto Elcano, Faes y Fundación Alternativas, todos ellos con ámbitos de estudio nacional e internacional, frente a la labor regional de Institución Futuro. Otros think tanks españoles, IEmed, Fedea y el Instituto Juan de Mariana, aparecen listados en otras categorías del documento.



En la actualidad, según el citado ranking, existen más de 8.100 think tanks en el mundo, de los que el 27,2% se ubica en Europa, el 24,2% en Norteamérica, el 21,6% en Asia, el 12,5% en Latinoamérica, el 13,7% en África y el 0,8% en Oceanía. En España se han contabilizado 66 think tanks, lo que sitúa a nuestro país en el 20º puesto de países con más centros de pensamiento. Institución Futuro es una entidad privada, sin ánimo de lucro y de libre asociación fundada en 2002 que diseña y promueve un mejor futuro para la sociedad navarra a través del desarrollo de sus empresas e instituciones. Analiza políticas públicas y presenta ideas y propuestas innovadoras, logradas a través de sus investigaciones y actividades, a la sociedad y a los agentes que pueden llevarlas a cabo.



Su trabajo más reciente está siendo la publicación de una serie de informes que analizan los Presupuestos Generales de Navarra en el trienio 2016-2018 y los compara con el último año de legislatura del anterior gobierno, 2015. De dicha comparación se concluye que el actual Gobierno de Navarra ha contado en las citadas fechas con 1.037 millones de euros de nuevos recursos disponibles pero que en esa política de gasto creciente se han priorizado los gastos a corto plazo sobre otros con impacto en un horizonte temporal más amplio y que hubieran fomentado la competitividad de la economía.

Apúntate a nuestro boletín de DN Management para recibir cada jueves en tu correo las noticias más importantes sobre empresa y emprendimiento Quiero apuntarme

Etiquetas Institución Futuro

Selección DN+