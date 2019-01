Tiruña gana el Premio Azul 2018 a la promoción de la salud en el trabajo

Actualizada 30/01/2019 a las 18:43

Juan Pascual, director de Recursos Humanos de Tiruña, no se anduvo por las ramas al recoger el Premio Azul a la promoción de la salud en el trabajo, que concede cada año Mutua Navarra: “El envejecimiento va a obligarnos a trabajar más años. Enfrentarse a esta realidad con buena salud es esencial para ser competitivos”.



Tiruña, empresa de Orkoien líder mundial en fabricación de rodillos corrugadores fue reconocida este martes como la empresa más “azul” de Navarra, esto es, la que más ha hecho en 2018 por generar ámbitos de salud y bienestar en su plantilla, a juicio del jurado. Pascual reconoció que “en pocos ámbitos confluyen tanto los intereses de la empresa y los de los trabajadores”, y que en su caso integrar el valor estratégico de la salud en la estructura preventiva y dar participación a la plantilla han sido “decisivos” para tener éxito y lograr resultados satisfactorios.



Le escuchaban representantes de otras 70 empresas navarras, todas ellas reconocidas también por su compromiso con la salud laboral. Además de Tiruña, mereció una mención especial Dana Automoción, y catorce empresas obtuvieron el denominado ‘sello azul’: Asociación de Daño Cerebral de Navarra (Adacen), Clínica Arcángel San Miguel, Computadores Navarra (Conasa), Fundación Centro de Arte Contemporáneo de Huarte, Grupo de empresas Foster’s Hollywood Pamplona, Gurpea Industrial, Hidrorubber Ibérica, Magotteaux Navarra, Mapsa, OSF Frenos/OSF Plastic, Renolit Hispania, Talentix, Tracasa y Tratamientos Industriales Iruña.



“Esto es mucho más que la clásica prevención de riesgos, estamos hablando de fomentar hábitos saludables dentro y fuera de nuestras empresas, y favorecer así el desarrollo profesional y personal. Para ser más competitivos, necesitamos gente más feliz”, corroboró Javier Zubicoa, director de Trabajo del Gobierno de Navarra, que fue el encargado de cerrar el acto. Participaron además, en el acto Carlos Fernández Valdivieso, secretario general de la Confederación de Empresarios de Navarra, y Juan Manuel Gorostiaga, directo gerente de Mutua Navarra.



Los Premios Azul de Mutua Navarra cumplían en esta ocasión su décima edición. Fueron pioneros en España en 2008, cuando se estrenaron y pocos o muy pocos sabían de qué se trataba aquello. “¿A quién le sonaba esa canción hace diez años? Algunos nos decían incluso que nos fuéramos con esa música a otra parte. Pues bien, hoy, la música, como la lluvia fina, ha calado, y nos suena si no a todos sí a muchos. Juntos, estamos creando una verdadera comunidad de empresas saludables. Es de justicia daros la enhorabuena”, destacó Rafael Mayorga, técnico de promoción de la salud de la entidad. Precisamente, y con motivo del décimo aniversario, Mutua Navarra presentaba este nuevo e integrador concepto, plasmado en logotipo, y un libro-guía a modo de memoria. El volumen incluye los objetivos, los criterios y las experiencias acumuladas en esta década.



Por lo que a Tiruña respecta, Juan Pascual resaltó que dos tercios de la plantilla ha participado “voluntariamente” en las actividades puestas en marcha y puso en valor el esfuerzo y el compromiso personal de los trabajadores, tanto dentro como fuera de la empresa. “Ha habido apoyo de todos. La valoración ha sido muy positiva. Hay que tener paciencia, los resultados llegarán, estamos seguros, y por eso vamos a mantener todos los programas en curso”.



Pero la jornada no se limitó a la entrega de galardones y a la tradicional foto de familia. Mutua Navarra quiso aprovechar la ocasión para invitar a la reflexión y renovar ampliadamente el compromiso de todos. “¿Cuántos habéis subido por las escaleras?”, retó Mayorga a los asistentes en la bienvenida. La pregunta no era sólo una provocación sino el gancho perfecto para dar paso a Lourdes Tomás, médico de Familia y presidenta de Médico Mentor, la ponente invitada. De orígenes tudelanos, licenciada y doctora en Medicina por la Universidad de Navarra, Líder Saludable en España en 2017 y autora del libro ‘La salud, tu mejor talento’,

Tomás ligó durante 45 minutos salud personal y salud laboral. Saltó de una a otra con total naturalidad, e insistió en la necesidad de entender que la salud es “una competencia más”. “No es algo que nos venga dado, ni tampoco lo que nos quieren hacer creer. No es algo pasivo. La salud se puede conquistar. Tenemos que recuperar nuestra libertad para ser dueños de nuestra salud”, dijo.



La ponente se refirió al sueño y a la alimentación como factores básicos para vivir en salud. Conjugó cifras y dio consejos prácticos a las 70 empresas presentes en la sala, a las que llamó “valientes” por su compromiso y su trayectoria. Sobre todo, recomendó “conocer, tener un propósito y ser coherentes”. “No basta con comer bien o ir al gimnasio todos los días”, añadió.

SIETE CONSEJOS PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

Entre los consejos más destacados que ofreció durante su intervención Lourdes Tomás a las empresas navarras para generar hábitos saludables, destacan los siguientes:

• Tener coherencia y propósito. “Que lo que invirtáis tenga sentido. Los programas que no se asientan en las empresas son por falta de coherencia. Siempre es mejor ponerse objetivos modestos pero coherentes. Los tres factores de éxito en este sentido es que los planes tengan realmente un valor estratégico, que la dirección dé ejemplo y sea pionera, y que se comuniquen bien”.

• Permitir a los trabajadores que coman a la hora adecuada y que realicen breves paradas. “No somos conscientes del impacto que tiene la alimentación en nuestras vidas. El 60% de las enfermedades tiene su origen en los estilos de vida que llevamos, que están debilitando los mecanismos reparadores y generadores de salud de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está diseñado para sobrevivir. Tenemos que comer al menos cinco veces al día, pero no a cualquier hora sino a la hora que es más conveniente para nuestro cuerpo: desayunar como reyes entre las 7 y las 9, comer como príncipes entre las 12 y las 14, y cenar como mendigos entre las 19 y las 21. En las empresas hay que garantizar eso y evitar que se pongan reuniones, por ejemplo, a la una y media de la tarde. Lógico es que los trabajadores se enfaden cuando esto sucede. Pero hacen falta también pequeñas paradas de cinco minutos para obtener alto rendimiento. No nos olvidemos de que somos como los deportistas de élite”.

• Revisar los menús y el contenido de las máquinas de vending. “Somos lo que comemos… y lo que somos capaces de digerir. No podemos exigir al intestino que se ponga a digerir por la noche, cuando por la noche el intestino lo que tiene que hacer es producir serotonina. Tenemos que alimentarnos nosotros y a nuestras bacterias. Tener la denominada microbiota saludable es esencial para nuestra salud. Sólo el 5% de los cánceres tiene origen genético; la mayoría están relacionados con la alimentación. El 45%, por el sobrepeso. Un estudio de la revista Lancet dice que la esperanza de vida va a caer en los próximos años debido a la mala alimentación. Y que con una alimentación adecuada se podrían evitar once millones de muertes. Como empresas, debéis revisar los menús que ofrecéis, qué tienen las máquinas de vending, qué momentos ofrecéis durante la jornada para parar…”.

• No enviar ni leer ni contestar whatsapps o mensajes de correo electrónico por la noche. “Necesitamos oscuridad para dormir. La luz artificial impacta directamente en los niveles de obesidad. Por dormir mal, acumulamos grasa donde no debemos. También existe una relación entre el sueño de mala calidad y el alzheimer. La melatonina es el director de orquesta nocturno que regula todos los procesos de reparación. Cuidar sus niveles con un descanso adecuado es la mejor prevención contra el cáncer o los accidentes cardiovasculares. Ver la televisión o estar con tabletas y móviles antes de dormir reduce en un 50% la producción de melatonina. Como empresas, hay que estimular el buen sueño y no enviar, ni leer correos o whatsapps a partir de cierta hora”.

• Habilitar tiempos para poder hacer de media hora a una hora de ejercicio moderado al día. “El 19% de las enfermedades cardiovasculares se debe al sedentarismo, independientemente de la alimentación que tengamos. Al sedentarismo se le atribuye el 9% de los cánceres. A un tratamiento de quimioterapia reacciona mucho mejor quien hace deporte. Las recaídas bajan incluso un 40%. ¿Estamos dando espacio a nuestrso trabajadores para que puedan hacer esa media hora o una hora de ejercicio diario? ¿Cómo? ¿Dónde?”.

• Habilitar espacios para que los trabajadores puedan cerrar los ojos unos minutos. “Nos pasamos el día sacando aire, dando, dando dando… ¿Cuántos minutos nos dedicamos a nosotros? ¿A inspirar aire profundamente? Hay que llenarse, es importantísimo. Existen muchas técnicas para cuidar nuestro sistema nervioso. Creemos espacios donde los empleados puedan cerrar los ojos durante diez minutos. Veréis cómo el rendimiento por la tarde es otro. La salud emocional es fundamental en las empresas. No hay que tener miedo a nombrar emociones incómodas: al nombrarlas, con honestidad, se rebaja el estrés y se encuentran soluciones”.

• La jornada ideal: de 8 a 16… siempre y cuando se pueda parar a comer a las 12. “Tener la tarde libre es estupendo para poder desarrollar otras actividades y destrezas. Tener tiempo para nosotros y los nuestros. Pero las jornadas continuas no pueden significar comer a las cuatro de la tarde. La jornada de 8 a 16 es ideal siempre y cuando se pueda comer a las doce”.

RELACIÓN COMPLETA DE GANADORES

El Premio Azul, máximo galardón del año, ha sido para la empresa Tiruña .

. Mención especial a Dana Automoción.

Otras 14 empresas han conseguido un sello azul:

Asociación de Daño Cerebral de Navarra (Adacen)

Clínica Arcángel San Miguel

Computadores Navarra (Conasa)

Fundación Centro de Arte Contemporáneo de Huarte

Grupo de empresas Foster’s Hollywood Pamplona

Gurpea Industrial

Hidrorubber Ibérica

Magotteaux Navarra

Mapsa

OSF Frenos/OSF Plastic

Renolit Hispania

Talentix

Tracasa

Tratamientos Industriales Iruña

Apúntate a nuestro boletín de DN Management para recibir cada jueves en tu correo las noticias más importantes sobre empresa y emprendimiento Quiero apuntarme

Selección DN+