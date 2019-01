LAB afirma que la plantilla de Huerta de Peralta ha trabajado en "régimen de semiesclavitud"

Actualizada 04/01/2019 a las 18:10

La secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, ha afirmado que la plantilla de Huerta de Peralta "ha estado trabajando en un régimen de explotación laboral y semiesclavitud, y esta realidad es algo extensible a todos los trabajadores del campo de Navarra".



Aranburu ha participado este viernes en Peralta en un "día de solidaridad" y una manifestación en apoyo a los trabajadores de la empresa que llevan diez días en huelga indefinida para exigir la readmisión de cuatro personas despedidas.



En un comunicado, el sindicato ha explicado que el comité de huelga presentó el pasado martes una propuesta a la empresa que, ha indicado, señaló que este viernes daría una respuesta. "La empresa tiene hoy la posibilidad de terminar con este conflicto laboral, tiene una propuesta encima de la mesa a la que tiene que responder", ha reclamado Aranburu.



"La plantilla de Huerta de Peralta ha estado trabajando en un régimen de explotación laboral y semiesclavitud y esta realidad es algo extensible a todas y todos los trabajadores del campo de Navarra", ha asegurado la representante de LAB que ha destacado que "se trata de un colectivo principalmente formado por personas migrantes y en una situación de mayor vulnerabilidad".



"Sin embargo, los trabajadores de Huerta de Peralta decidieron no resignarse ante esta realidad y decidieron organizarse y luchar por sus derechos" con la que "consiguieron unas mejoras sustanciales en sus condiciones laborales y salariales", ha resaltado. "No obstante, parece que la empresa no ha digerido bien esa victoria sindical y ha respondido con represión patronal, despidos y sanciones" para "atemorizar a la plantilla", ha criticado.



Garbiñe Aranburu ha considerado "ejemplar" la protesta de los trabajadores en huelga y ha subrayado que "trabajar en un régimen de explotación laboral es una manera de sacar plusvalía a estos trabajadores y trabajadoras, es una manera de que estas empresas tengan beneficios, pero también es una forma de dominación hacia el colectivo trabajador".



En este sentido, ha señalado que "esta lucha no corresponde únicamente a los trabajadores y trabajadoras de Huerta de Peralta, sino a todo el colectivo trabajador de Navarra y también de Euskal Herria". "Esta lucha nos corresponde a todas y todos, porque una sociedad no se puede permitir que haya trabajadores y trabajadoras en situación de explotación laboral y en régimen de semiesclavitud", ha remarcado.



Por otro lado, Aranburu ha llamado al Gobierno de Navarra a "implicarse de forma directa en este conflicto laboral" y a exigir a la empresa "que resuelva este conflicto porque Huerta de Peralta ha recibido dinero público y el gobierno tiene responsabilidades políticas en la resolución de este contencioso".



Garbiñe Aranburu ha indicado que, si no hay una respuesta afirmativa por parte de la empresa a la propuesta realizada por el comité de huelga, "los trabajadores seguirán con la huelga y las movilizaciones". "Esta lucha no va a parar hasta conseguir la readmisión de todos los despedidos y la retirada de todas las sanciones", ha recalcado.

