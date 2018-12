La plantilla de Mercadona reivindica negociar un convenio en Navarra

Actualizada 26/12/2018 a las 17:05

La plantilla de Mercadona se ha concentrado este miércoles para reivindicar el derecho a negociar un convenio propio para Navarra, "que de verdad solucione los problemas reales, y así evitar lo que ha ocurrido con la negociación estatal llevada a cabo en Valencia", informa el sindicato ELA en un comunicado.



ELA ha puesto en conocimiento de la dirección de Mercadona que, tanto legal como socialmente, la plantilla de Navarra "quiere que se negocien aquí sus condiciones laborales".



El sindicato ha hecho una encuesta y el 93 % de las personas afectadas han manifestado que desean un convenio propio.



Te puede interesar





ELA convocó el 9 de noviembre a la dirección de Mercadona a una reunión para abrir el ámbito de negociación en Navarra, ya que "legalmente se puede negociar un convenio diferente aquí, al margen de lo acordado a nivel estatal, pero la dirección anunció que no iba a asistir".



Una de las principales reivindicaciones de la plantilla, recogidas en la plataforma de ELA, es la eliminación del Modelo de Organización de Tienda (MOT), que "piensa mucho en la organización de la empresa y en la distribución de sus funciones, pero no piensa nada en las plantillas, ya que les sobrecarga de trabajo".



También reivindican dos días de fiesta a la semana, y no uno, como tienen los trabajadores actualmente, y subidas salariales por encima del IPC, teniendo en cuenta que Mercadona "ha anunciado un beneficio neto de 322 millones de euros" y cada trabajador "ha generado unos ingresos de 247.000 euros, mientras que sus salarios están en unos 24.800 euros anuales brutos".



Los trabajadores, señala el sindicato, manifiestan su desacuerdo con la firma del convenio en Valencia, ya que "no ha resuelto los problemas que la plantilla quería solucionar".

Selección DN+