Actualizada 13/12/2018 a las 19:53

El comité de empresa de Miasa se ha reunido este jueves con la directora general de Industria del Gobierno de Navarra, Izaskun Goñi, para pedirle que intervenga ante la dirección de Miasa para que retire el ERE de extinción en el que solicita el despido de 28 personas y elabore un plan industrial "que garantice el empleo presente y futuro de la histórica planta de Landaben".

La representación de los trabajadores, formada por tres delegados de CCOO, tres de LAB, uno de ELA y uno independiente, ha considerado que el ERE "encubre una deslocalización de líneas y de parte del producto que antes se realizaba en Landaben, llevando dicho trabajo a Zuera (Zaragoza)".

"No son reales, por tanto, las causas productivas que alega la empresa, sino organizativas por decisión propia", ha asegurado el comité de empresa que ha afirmado que "el periodo de consultas y las reuniones mantenidas no han hecho más que certificar, para la parte social, esta conclusión".

Una reciente sentencia del Juzgado del Juzgado de lo Social nº 1, en relación con la demanda de un trabajador afectado por el ERTE de reducción de jornada aplicado a principios de este año, consideraba que no se aportaban las pruebas que demostraran que se estuviera produciendo una deslocalización: La parte actora no ha impugnado los documentos aportados por la empresa, ni ha practicado prueba que desvirtúe la concurrencia de la causa alegada por la empresa. Se alega que la empresa está deslocalizando el trabajo hacia su planta de reciente creación en Zuera, extremo sobre el que no se ha practicado prueba alguna. En este sentido, y una vez acreditada la reducción de la producción de mecanizado, debería haberse acreditado que se ha derivado a Zuera producción que era propia de Pamplona o que se podía producir aquí, y que dicha derivación no está justificada por razones técnicas y/o económicas sino por una mera conveniencia empresarial no amparada por las causas legales del art. 41 ET.

