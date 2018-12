Puertas Arriazu creará seis nuevos empleos en Fontellas

Actualizada 06/12/2018 a las 16:24

La empresa Puertas Arriazu de Fontellas, dedicada a la fabricación y mantenimiento de puertas automáticas, industriales, comerciales y residenciales, va a ampliar su actividad con la puesta en marcha de una nueva línea de puertas frigoríficas para las que ha diseñado un panel aislante y flexible que evita la pérdida de frío cuando se abren. Esta línea, en la que en concreto se fabricarán puertas frigoríficas para camiones de reparto y para cámaras frigoríficas, ocupará entre 350 y 400 metros cuadrados de la nave de la empresa, situada en el número 58 de la avenida de Navarra de la localidad y que tiene una superficie total de 700 metros cuadrados.

Esta ampliación va a suponer una inversión de unos 600.000 euros -adquisición de maquinaria, etc-, y la creación de alrededor de 6 nuevos puestos de trabajo que se sumarán a los 6 actuales, con lo que se duplicará la plantilla.

DISEÑO DEL PANEL

Adrián Arriazu Carcavilla, responsable de esta empresa que inició su actividad hace doce años, afirmó que hasta ahora han instalado puertas frigoríficas, “pero no las habíamos fabricado”. Añadió que han invertido dos o tres años en la búsqueda de materiales de cara a crear un panel flexible para esas puertas. Un tiempo que ha culminado con el diseño de un panel de resina “que permite más flexibilidad y una capacidad de aislamiento mayor”, dijo. “El diseño de la puerta va a permitir más rapidez de apertura y cierre de la misma, lo que conlleva un ahorro importante”, indicó, al tiempo que añadió que también las bisagras y todos los accesorios “van a ser exclusivos para estas puertas”.

Respecto a la puerta para camiones frigoríficos de reparto, explicó que no se abre “hacia afuera, sino tipo persiana”. De este modo, no es necesario abrir toda la puerta para sacar del camión la mercancía, “y al no abrirse hacia afuera no invade la parte exterior, con lo que no existe la posibilidad de que pueda recibir pequeños golpes de carretillas”, apuntó. “Unos golpes por los que luego hay que sustituir el panel de la puerta, lo que lleva más de un día de trabajo”, señaló.

Por lo que se refiere a la puerta para cámaras frigoríficas, son también tipo persiana “con un sistema que queda enrollada, y se le puede poner un motor más potente para que abra a más velocidad”. “Ahora se suelen poner correderas pero, aunque estén automatizadas, el tiempo de apertura es lento, con la consiguiente pérdida de frío”, comentó Arriazu.

En cuanto a los plazos previstos, consideró que en un par de meses empezarán la producción del panel para estos dos tipos de puerta. “Luego comenzaremos con las dos líneas de ensamblamiento de las puertas, de modo que en un año duplicaremos la plantilla y la inversión total estará concluida en un par de años”, apuntó Adrián Arriazu Carcavilla.

