Más de 70 empresas nacionales de la construcción participan en ediFica

EdiFica, la Feria de los Edificios de Consumo Casi Nulo (ECCN), ha abierto sus puertas este jueves en Pamplona. Baluarte acoge hasta el sábado, este encuentro pionero y referente a nivel nacional sobre Passivahaus que ha atraído a más de setenta de empresas del sector, procedentes de todos los rincones de España. Veinticinco de ellas pertenecen al Consorcio Passivhaus-ECCN, promotor del evento.

El vicepresidente del Consorcio Passivhause-ECCN, Koldo Monreal, ha sido el encargado de abrir, a las 9.30 horas, la cita en los exteriores de Baluarte en un acto que ha contado con la participación de numerosas autoridades y directivos representantes de las firmas más importantes del sector. EdiFica, ha comentado Monreal, servirá para cambiar la percepción del público sobre este tipo de edificios que serán obligatorios a partir del año que viene por normativa europea. “Navarra ya comenzó antes este cambio hacia la eficiencia energética y viviendas sostenibles”. Un giro legislativo que hay que difundir, ya que, según Monreal, “el 54 por ciento de la población no conoce el estándar de construcción Passivhaus. Por lo tanto, el objetivo de la feria será darlo a conocer”, ha señalado.

Para mostrar las cualidades de las viviendas Passivhaus, la organización ha construido un edificio con estas características en la entrada de Baluarte. “Un atractivo que ya tiene más de 700 reservas para participar en las visitas guiadas que se llevarán a cabo durante estas tres jornadas”, ha matizado Koldo Monreal en la inauguración de la feria que ha contado con la intervención del vicepresidente de Derechos Sociales de Gobierno de Navarra, Miguel Laparra, y el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, entre otras autoridades.

COMPROMISO DE LA ADMINISTRACIÓN

En su discurso, Asiron ha resaltado la necesidad de mejora del parque inmobiliario de la comunidad Foral. “Los edificios consumen el 50 por ciento de la energía y esto es algo que tiene que cambiar. El horizonte de la Unión Europea está a la vuelta de la esquina y es un reto al que, en Navarra, nos hemos adelantado”, ha señalado.

Además, Asiron ha subrayado el distintivo que recibió Pamplona en 2016 por parte del Consorcio Passivhaus-ECCN. “En el Ayuntamiento hemos adquirido el compromiso de fomentar la formación sobre este estándar de construcción a los empleados”. También se ha referido a la rehabilitación de las viviendas ubicadas en el casco antiguo pamplonés. “Estamos buscando financiación para poner en marcha el proyecto”, ha avanzado Joseba Asiron. Por su parte, Miguel Laparra ha incidido en las políticas y la apuesta del Gobierno de Navarra en la rehabilitación sostenible.

Tras el acto inaugural, en el que se ha regado un roble que será trasplantado en un parque pamplonés una vez finalice la feria -en consonancia con el objetivo sostenible de la feria-, los invitados han podido conocer el interior de la vivienda Passivhaus y los stands preparados para el encuentro. Después, a las 11 horas, ha comenzado el primer coloquio sobre las políticas públicas en relación con los edificios de consumo casi nulo, moderado por Luis Antonio Martínez, secretario general del Consorcio.

José María Aierdi, director gerente de la sociedad pública Nasuvinsa ha sido el primero en tomar la palabra en un debate que ha contado con las intervenciones de Joxe Aburrea, concejal delegado de la Ciudad Habitable y Vivienda; Oskar Azkarate, miembro del comité organizador de Egurtek y director general de Baskegur; Javier Lacunza, director de Baluarte; y Alberto Leal, director comercial de Power&Building IFEMA. Un coloquio que ha servido para confirmar la necesidad del trabajo en equipo entre la Administración Pública y el sector privado para avanzar en la línea de la construcción sostenible y la eficiencia energética.

LOS ECCN EN LA CIUDAD

Por la tarde, la programación de ediFica ha continuado con la defensa de los Trabajos de Fin de Máster de Diseño y Gestión Ambiental de Edificios de la Universidad de Navarra en la sala Gola de Baluarte, desde las 15 hasta las 20 horas. Una exposición que se ha realizado de forma paralela con el segundo coloquio de la jornada, centrado en la arquitectura, los edificios de consumo casi nulo y la ciudad y que ha dirigido Miguel Rodríguez, responsable de prescripción de Rockwool Peninsular y coordinador de ediFica.

“El objetivo es compartir impresiones para dar solución a los problemas que nos encontramos hoy en día en las ciudades. Mayor población, más consumo y más contaminación. Con los edificios de consumo casi nulo debemos hacer ciudad, encajarlos en ellas”. Una labor, ha dicho Rodríguez, que también corresponde a la universidad. “Es interesante saber qué papel adoptarán, conocer si habrá planes de estudios especiales”.

Sobre estas cuestiones se ha posicionado en la tertulia Miguel Ángel Alonso, director de la Escuela técnica de Arquitectura de la Universidad de Navarra. “Poco a poco los diferentes estándares de construcción van calando. Aunque, para tener un conocimiento más profundo, es necesario formarse en un postgrado como el que tiene la Universidad de Navarra y cuyos trabajos finales se pueden conocer en esta feria”, ha añadido.

En la tertulia, también han intervenido los arquitectos César Ruiz Larrea, Josep Bunyesc y Germán Velázquez, finalista del premio de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra. “Las ciudades, cada vez más, están más contaminadas y hay falta de recursos energéticos, desde el punto de vista arquitectónico. ¿La solución?: edificios de consumo casi nulo. También en la rehabilitación. El que no construye de una forma sostenible es porque no quiere. Ahora están todos los recursos al alcance de todos y, construir mejor, no es más caro”, ha destacado Velázquez.

En esta línea, Josep Bunyesc se ha adentrado en el desarrollo de los edificios de consumo casi nulo que, para él, pueden llegar no solo a no consumir, si no a generar energía. “A través de la renovables existen edificios que generan energía y, por ejemplo, son capaces de cargar un coche eléctrico”. Un giro conceptual de la arquitectura al que, también, se ha referido César Ruiz. “Hay que cambiar las herramientas para modificar el sistema y recuperar la calidad de vida social y del espacio público que conocemos”, ha comentado Ruiz que ve un reto importante el incremento de población en los núcleos urbanos. “Cuya solución puede encontrarse en estos edificios”, ha concluido antes de lanzar el debate al público.

Selección DN+