La casa pasiva de la feria ediFica abre sus puertas al público general

EdiFica abrirá sus puertas este jueves. La primera edición de la Feria de los Edificios de Consumo Casi Nulo (ECCN) es un encuentro nacional de referencia en Passivhaus que revelará hasta el sábado todas las claves sobre este tipo de viviendas. En Baluarte, los usuarios podrán conocer estas construcciones que siguen un estándar de eficiencia energética y sostenibilidad, obligatorio por normativa europea a partir del año que viene, y que este miércoles se ha mostrado a los medios de comunicación que se han hecho eco del evento.

El programa pondrá en marcha el jueves un encuentro que reunirá de manera excepcional a todos los agentes de la edificación sostenible y al usuario final para que puedan experimentar el aumento del bienestar, confort, salud y ahorro energético de las viviendas Passivhaus. Esta será una de las actividades de la programación más llamativas y en la que se podrá sentir en vivo y en directo las ventajas de estas construcciones y que han estrenado esta mañana un grupo de periodistas.

Koldo Monreal, vicepresidente del Consorcio Passivhaus-ECCN, ha ejercido como guía para los medios de comunicación que han conocido la réplica de una casa construida con este estándar de sostenibilidad a escala real, ubicada en la feria. “Es muy importante que los usuarios conozcan cómo hay que analizar y valorar la salud del edificio, tanto si vamos a comprar como a alquilar. Porque en función de su estado, su salud mejorará o empeorará, ésa es la clave de ediFica”, ha resaltado Monreal.

LA SALUD DEL EDIFICIO

Para conocer el estado de un edificio, al igual que ocurre con las personas, el vicepresidente del Consorcio Passivhaus ha explicado que hay que llevar a cabo un minucioso análisis con distintas pruebas. En esta línea, los usuarios conocerán cómo se comprueba la calidad de la carpintería, la hermeticidad, el aislamiento y el calentamiento, entre otros ensayos.

“Se ha puesto en marcha el famoso experimento Blower Door, que sirve para comprobar la importancia de la hermeticidad, el gran desconocido del sector en España. Se ha mostrado todos los sistemas posibles que hay para estas construcciones, ventanas y puertas de muy altas prestaciones, por ejemplo”, ha destacado Koldo Monrel, uno de los mayores expertos en este tipo de construcciones y el propietario de la primera vivienda unifamiliar con estos cánones.

AISLAMIENTO Y CALIDAD

En la visita para medios, Koldo Monreal ha explicado a los periodistas cómo tiene que ser el aislamiento y cómo hay que colocarlo. “Esto es vital. No se trata de poner más aislamiento, sino de poner la cantidad adecuada y en el lugar idóneo. Hay que evitar el calentamiento, también. Es importante medir y calcular, dependiendo de dónde esté ubicada la vivienda, su orientación y el territorio, para no pasar calor en verano ni frío en invierno. No es lo mismo residir en el norte de Navarra que en la ribera. Cada zona requiere de unos parámetros diferentes”.

Los ensayos se han demostrado dentro de la vivienda. “Además se ha probado la acústica con unos gaiteros que han tocado fuera. Hemos demostrado la importancia de los materiales para evitar los ruidos exteriores”, ha manifestado que ha incidido en la relevancia de la calidad del aire. “Hemos visto que la calidad del aire que respiramos en una Passivhaus es mejor que el resto”.

La casa Passivhaus estará abierta para todos los usuarios que quieran conocer esta vivienda. Se trata de un escaparate que atraerá a cientos de ciudadanos al único encuentro profesional en el que se puede abordar el estado actual de los edificios de Alta Eficiencia y las implicaciones que representan para el sector de la edificación, la construcción y la arquitectura. Para completar la oferta, en ediFica se han instalado cinco escenarios con una exposición con más de 50 empresas, debates en vivo acerca de la dimensión institucional de la ciudad, la salud y el confort del usuario final; un encuentro para profesionales y el gran público y, por último, un espacio virtual para acercar la feria a través de las Redes Sociales al gran público.

Selección DN+